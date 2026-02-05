Vì đâu Quốc Cường Gia Lai lãi đậm

Quốc Cường Gia Lai lãi ròng 171 tỷ đồng năm ngoái, chủ yếu nhờ doanh thu tài chính tăng vọt lên hơn 195 tỷ đồng, trong khi bất động sản - mảng cốt lõi của doanh nghiệp - gần như không đóng góp.

CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 cho biết kết quả doanh thu thuần năm ngoái đạt 473 tỷ đồng , giảm hơn 35% so với năm liền trước.

Tuy nhiên, nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến gấp gần 10 lần, lên hơn 195 tỷ đồng , Quốc Cường Gia Lai đã thu về khoản lợi nhuận sau thuế đạt 171 tỷ đồng , tăng gấp đôi so với năm 2024, đồng thời là mức lãi cao nhất của doanh nghiệp kể từ năm 2017.

Dù kết quả lợi nhuận cải thiện mạnh, con số kể trên vẫn còn cách khá xa kế hoạch đề ra từ đầu năm 2025 của doanh nghiệp. Theo đó, đầu năm 2025, doanh nghiệp bất động sản này đặt mục tiêu doanh thu 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng . Như vậy, Quốc Cường Gia Lai chỉ hoàn thành khoảng 24% chỉ tiêu doanh thu và xấp xỉ 60% mục tiêu lợi nhuận.

Đáng chú ý, phần lớn kết quả tích cực của năm vừa qua đến trong quý IV. Trong quý cuối năm ngoái, doanh thu tài chính của Quốc Cường Gia Lai đạt hơn 195 tỷ đồng , giúp lợi nhuận sau thuế vọt lên hơn 137 tỷ, gấp hơn 2 lần cùng kỳ, dù doanh thu thuần chỉ đạt hơn 119 tỷ đồng , giảm tới 76%.

Cơ cấu nguồn thu cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi là bất động sản vẫn chưa khởi sắc. Trong kỳ, doanh thu chủ yếu đến từ mảng bán điện, trong khi bất động sản trụ cột truyền thống của doanh nghiệp gần như không đóng góp đáng kể.

Khoản doanh thu tài chính đột biến nhiều khả năng đến từ việc chuyển nhượng các khoản đầu tư. Trước đó, Quốc Cường Gia Lai từng công bố kế hoạch bán toàn bộ vốn tại CTCP Xây dựng - Kinh doanh nhà Phạm Gia và CTCP Bất động sản Hiệp Phúc, với tổng giá trị ghi sổ hơn 269 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý III/2025. Tuy nhiên, báo cáo tài chính quý IV chưa thuyết minh chi tiết các giao dịch này.

QUỐC CƯỜNG GIA LAI LÃI ĐẬM NĂM 2025 Kết quả kinh doanh theo năm của Quốc Cường Gia Lai. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Doanh thu thuần tỷ đồng 857 732 858 1868 1050 1266 432 729 473 Lãi ròng

406 101 58 83 70 32 3 82 171

Một điểm đáng chú ý khác trong báo cáo tài chính của Quốc Cường Gia Lai là tiến độ thực hiện nghĩa vụ thi hành án liên quan đến dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển.

Cụ thể, trong quý IV/2025, công ty đã hoàn trả thêm 300 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án, nâng tổng số tiền đã thanh toán lên 1.200 tỷ đồng . Dư nợ còn lại liên quan đến hợp đồng "hứa mua hứa bán" dự án này với CTCP Đầu tư Sunny Island hiện còn 1.682 tỷ đồng .

Hợp đồng này được ký từ năm 2017 và từng được bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, kỳ vọng mang lại doanh thu và lợi nhuận lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Trước đó, Quốc Cường Gia Lai khẳng định việc giao kết hợp đồng hứa mua hứa bán dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển là hoàn toàn đúng quy định pháp luật và doanh nghiệp đã nhận hơn 2.882 tỷ đồng đặt cọc từ đối tác Sunny Island.

Do đối tác vi phạm thỏa thuận, QCG đã khởi kiện đối tác ra Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC). VIAC từng tuyên cho phép doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng và yêu cầu đối tác trả lại toàn bộ hồ sơ giải phóng mặt bằng của dự án.

Tuy nhiên, TAND TP.HCM sau đó đã hủy phán quyết trọng tài do các hồ sơ này được xác định là chứng cứ của một vụ án hình sự. Đến cuối tháng 12/2024, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên án phúc thẩm, buộc Quốc Cường Gia Lai hoàn trả khoản tiền hơn 2.882 tỷ đồng để nhận lại các tài liệu liên quan.

Trong báo cáo tài chính, Quốc Cường Gia Lai cho biết cơ quan thi hành án sẽ giữ một số hồ sơ đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án Bắc Phước Kiển cho đến khi công ty hoàn trả đủ số tiền 2.882 tỷ đồng , nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho bà Trương Mỹ Lan. Do đó, tập đoàn tạm thời phân loại giá trị này sang dài hạn.

Tính đến cuối năm ngoái, Quốc Cường Gia Lai có tổng tài sản hơn 8.700 tỷ đồng và nợ phải trả gần 4.000 tỷ. Công ty còn khoảng 750 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.