Dự án 'sống còn' của Quốc Cường Gia Lai phải rà soát lại

Dự án Phước Kiển của Quốc Cường Gia Lai tại TP.HCM thuộc diện phải rà soát lại khi không nằm trong danh mục 64 khu đất được thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại vừa được HĐND TP.HCM thông qua.

HĐND TP.HCM vừa ban hành nghị quyết thông qua danh mục 64 khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại khi thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất theo Nghị quyết 171 của Quốc hội. Tổng diện tích của 64 khu đất hơn 275 ha, trong đó diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển đổi mục đích gần 103 ha.

Song song đó, vẫn còn 12 khu đất chưa được thông qua trong đợt này và cần rà soát lại. Đáng chú ý, trong 12 dự án cần rà soát có dự án Bắc Phước Kiển (huyện Nhà Bè cũ) của CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG). Dự án này có quy mô 91,2 ha, trong đó diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích là 34,8 ha.

Dự án này cần rà soát lại do 301 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 21 hợp đồng công chứng và 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất thuộc dự án đang bị kê biên theo lệnh kê biên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Đối với 12 dự án trên, HĐND TP.HCM đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo rà soát, xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung trình. Trường hợp đảm bảo việc bổ sung đầy đủ pháp lý theo quy định, UBND TP.HCM báo cáo cụ thể từng dự án, lập danh mục và trình sau.

Dự án Khu dân cư Phước Kiển rộng 91,2 ha do Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư. Ảnh: Lê Quân.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, CTCP Quốc Cường Gia Lai đã thanh toán thêm 800 tỷ đồng cho CTCP Đầu tư Sunny Island - bên từng nhận chuyển nhượng dự án Bắc Phước Kiển - và tiếp tục chi thêm 200 tỷ đồng trong quý IV.

Tổng cộng, từ đầu năm 2025 đến thời điểm trên, công ty đã trả 1.100 tỷ đồng , giảm dư nợ với Sunny Island xuống còn khoảng 1.780 tỷ đồng .

Doanh nghiệp cho biết đã nộp 500 tỷ đồng cho Cục Thi hành án dân sự TP.HCM vào ngày 3/7/2025 và thêm 200 tỷ đồng vào ngày 24/10/2025 để thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh từ tranh chấp pháp lý liên quan đến dự án này.

Khoản nợ giữa hai bên bắt nguồn từ năm 2017, khi CTCP Đầu tư Sunny Island chuyển tiền cho Quốc Cường Gia Lai theo thỏa thuận mua lại dự án với tổng giá trị 14.800 tỷ đồng . Thương vụ sau đó không hoàn tất, và phần tiền ứng trước được Quốc Cường Gia Lai dùng để trả nợ BIDV cũng như chi phí giải phóng mặt bằng.

Sau đó, vụ việc bị đưa ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Tại đây, Quốc Cường Gia Lai được tuyên thắng kiện và không phải hoàn trả tiền.

Tuy nhiên, sau khi vụ án Vạn Thịnh Phát bị khởi tố, TAND TP.HCM đã hủy phán quyết của VIAC, buộc Quốc Cường Gia Lai phải hoàn trả 2.882 tỷ đồng để nhận lại toàn quyền pháp lý và hồ sơ dự án Bắc Phước Kiển.

Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường từng nhấn mạnh đây là dự án “sống còn” của công ty, do đó QCG buộc phải hoàn tất nghĩa vụ chi trả để lấy lại sổ đỏ và hồ sơ pháp lý. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, ông Cường cho biết Quốc Cường Gia Lai sẽ chia nhỏ việc thanh toán thành nhiều đợt, kéo dài đến nửa đầu năm 2027, song nếu dòng tiền thuận lợi, tiến độ có thể được rút ngắn.

Đáng chú ý, cùng thời điểm chi hàng nghìn tỷ đồng để xử lý nghĩa vụ dự án, Quốc Cường Gia Lai cũng tăng mạnh vay mượn bên liên quan.

Đến cuối quý III/2025, công ty ghi nhận vay cá nhân hơn 1.100 tỷ đồng , chủ yếu từ người thân lãnh đạo. Trong đó, bà Lại Thị Hoàng Yến (con gái Chủ tịch HĐQT QCG Lại Thế Hà) cho vay 507 tỷ đồng ; ông Lầu Đức Duy (em rể ông Nguyễn Quốc Cường) cho vay hơn 527 tỷ đồng ; bà Nguyễn Ngọc Huyền My (em gái ông Cường và là vợ ông Duy) cho vay 50 tỷ đồng .