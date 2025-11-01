Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Quốc Cường Gia Lai vay người quen nghìn tỷ 'chuộc' dự án Phước Kiển?

  • Thứ bảy, 1/11/2025 17:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Quốc Cường Gia Lai đang xoay xở nguồn vốn để tất toán nghĩa vụ pháp lý tại dự án Bắc Phước Kiển. Công ty đã vay hơn 1.000 tỷ đồng từ người thân lãnh đạo nhằm có tiền "chuộc" dự án.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: Hải An.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025 mới công bố, CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) đã thanh toán thêm 800 tỷ đồng cho CTCP Đầu tư Sunny Island - bên từng nhận chuyển nhượng dự án Bắc Phước Kiển (huyện Nhà Bè cũ, TP.HCM) - và tiếp tục chi thêm 200 tỷ đồng trong quý IV.

Tổng cộng, từ đầu năm đến nay, công ty đã trả 1.100 tỷ đồng, giảm dư nợ với Sunny Island xuống còn khoảng 1.780 tỷ.

Doanh nghiệp cho biết đã nộp 500 tỷ đồng cho Cục Thi hành án dân sự TP.HCM vào ngày 3/7 và thêm 200 tỷ đồng vào ngày 24/10 để thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh từ tranh chấp pháp lý liên quan đến dự án này.

Khoản nợ giữa hai bên bắt nguồn từ năm 2017, khi CTCP Đầu tư Sunny Island chuyển tiền cho Quốc Cường Gia Lai theo thỏa thuận mua lại dự án với tổng giá trị 14.800 tỷ đồng. Thương vụ sau đó không hoàn tất, và phần tiền ứng trước được Quốc Cường Gia Lai dùng để trả nợ BIDV cũng như chi phí giải phóng mặt bằng.

Sau đó, vụ việc bị đưa ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Tại đây, Quốc Cường Gia Lai được tuyên thắng kiện và không phải hoàn trả tiền.

Tuy nhiên, sau khi vụ án Vạn Thịnh Phát bị khởi tố, TAND TP.HCM đã hủy phán quyết của VIAC, buộc Quốc Cường Gia Lai phải hoàn trả 2.882 tỷ đồng để nhận lại toàn quyền pháp lý và hồ sơ dự án Bắc Phước Kiển.

Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường từng nhấn mạnh đây là dự án “sống còn” của công ty, do đó QCG buộc phải hoàn tất nghĩa vụ chi trả để lấy lại sổ đỏ và hồ sơ pháp lý. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, ông Cường cho biết Quốc Cường Gia Lai sẽ chia nhỏ việc thanh toán thành nhiều đợt, kéo dài đến nửa đầu năm 2027, song nếu dòng tiền thuận lợi, tiến độ có thể được rút ngắn.

Đáng chú ý, cùng thời điểm chi hàng nghìn tỷ đồng để xử lý nghĩa vụ dự án, Quốc Cường Gia Lai cũng tăng mạnh vay mượn bên liên quan.

kqkd quoc cuong gia lai, bac phuoc kien qcg anh 1

Quốc Cường Gia Lai mượn hơn 1.100 tỷ đồng từ nhóm người thân lãnh đạo. Ảnh: BCTC DN.

Đến cuối quý III năm nay, công ty ghi nhận vay cá nhân hơn 1.100 tỷ đồng, chủ yếu từ người thân lãnh đạo. Trong đó, bà Lại Thị Hoàng Yến (con gái Chủ tịch HĐQT QCG Lại Thế Hà) cho vay 507 tỷ đồng; ông Lầu Đức Duy (em rể ông Nguyễn Quốc Cường) cho vay hơn 527 tỷ đồng; bà Nguyễn Ngọc Huyền My (em gái ông Cường và là vợ ông Duy) cho vay 50 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, doanh thu quý III của Quốc Cường Gia Lai giảm 37% xuống 111 tỷ đồng do sụt giảm căn hộ bàn giao, lợi nhuận ròng đạt gần 24 tỷ đồng. Mảng bất động sản chỉ đóng góp khoảng 45 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu Quốc Cường Gia Lai đạt 354 tỷ đồng, tăng 46% còn lợi nhuận trước thuế đạt 46 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần nhưng vẫn còn rất xa kế hoạch năm 2025 là 2.000 tỷ đồng doanh thu và 300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Quốc Cường Gia Lai bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Kiểm toán cảnh báo khoản nợ gần 2.783 tỷ đồng tại dự án Phước Kiển có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Quốc Cường Gia Lai.

15:23 4/9/2025

Chứng khoán VIX lên tiếng về tin đồn trên mạng xã hội

Chứng khoán VIX vừa phát thông báo khuyến cáo nhà đầu tư trước những thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội, khẳng định các tin đồn này không đúng sự thật.

3 giờ trước

'Vua thép' lãi cả nghìn tỷ nhờ nuôi gà, nuôi heo

Mảng nông nghiệp tiếp tục là “điểm sáng” trong bức tranh tài chính quý III/2025 của Hòa Phát khi mang về 1.297 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 90% so với cùng kỳ.

32:1931 hôm qua

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

kqkd quốc cường gia lai bắc phước kiển qcg Tiền mã hóa Quốc Cường Gia Lai bắc phước kiển vạn thịnh phát quốc cường gia lai

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai

    Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai

    Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai tiền thân là Xí nghiệp tự doanh Quốc Cường chuyên kinh doanh khai thác gỗ và phân bón. Sau này mở rộng hoạt động kinh doanh sang thủy điện và bất động sản, hiện công ty là một trong những nhà phát triển bất động sản lớn tại phố núi Gia Lai.

    • Thành lập: 1994
    • Sáng lập: Nguyễn Thị Như Loan
    • Mã cổ phiếu: QCG

    Website

Đọc tiếp

Thau xay dung thang lon hinh anh

Thầu xây dựng thắng lớn

4 giờ trước 15:55 1/11/2025

0

Cả Coteccons và Xây dựng Hòa Bình đều ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh trong quý vừa qua, bất chấp ngành xây dựng vẫn chịu áp lực chi phí và cạnh tranh gay gắt.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý