Quốc Cường Gia Lai vay người quen nghìn tỷ 'chuộc' dự án Phước Kiển?

Quốc Cường Gia Lai đang xoay xở nguồn vốn để tất toán nghĩa vụ pháp lý tại dự án Bắc Phước Kiển. Công ty đã vay hơn 1.000 tỷ đồng từ người thân lãnh đạo nhằm có tiền "chuộc" dự án.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: Hải An.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025 mới công bố, CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) đã thanh toán thêm 800 tỷ đồng cho CTCP Đầu tư Sunny Island - bên từng nhận chuyển nhượng dự án Bắc Phước Kiển (huyện Nhà Bè cũ, TP.HCM) - và tiếp tục chi thêm 200 tỷ đồng trong quý IV.

Tổng cộng, từ đầu năm đến nay, công ty đã trả 1.100 tỷ đồng , giảm dư nợ với Sunny Island xuống còn khoảng 1.780 tỷ.

Doanh nghiệp cho biết đã nộp 500 tỷ đồng cho Cục Thi hành án dân sự TP.HCM vào ngày 3/7 và thêm 200 tỷ đồng vào ngày 24/10 để thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh từ tranh chấp pháp lý liên quan đến dự án này.

Khoản nợ giữa hai bên bắt nguồn từ năm 2017, khi CTCP Đầu tư Sunny Island chuyển tiền cho Quốc Cường Gia Lai theo thỏa thuận mua lại dự án với tổng giá trị 14.800 tỷ đồng . Thương vụ sau đó không hoàn tất, và phần tiền ứng trước được Quốc Cường Gia Lai dùng để trả nợ BIDV cũng như chi phí giải phóng mặt bằng.

Sau đó, vụ việc bị đưa ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Tại đây, Quốc Cường Gia Lai được tuyên thắng kiện và không phải hoàn trả tiền.

Tuy nhiên, sau khi vụ án Vạn Thịnh Phát bị khởi tố, TAND TP.HCM đã hủy phán quyết của VIAC, buộc Quốc Cường Gia Lai phải hoàn trả 2.882 tỷ đồng để nhận lại toàn quyền pháp lý và hồ sơ dự án Bắc Phước Kiển.

Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường từng nhấn mạnh đây là dự án “sống còn” của công ty, do đó QCG buộc phải hoàn tất nghĩa vụ chi trả để lấy lại sổ đỏ và hồ sơ pháp lý. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, ông Cường cho biết Quốc Cường Gia Lai sẽ chia nhỏ việc thanh toán thành nhiều đợt, kéo dài đến nửa đầu năm 2027, song nếu dòng tiền thuận lợi, tiến độ có thể được rút ngắn.

Đáng chú ý, cùng thời điểm chi hàng nghìn tỷ đồng để xử lý nghĩa vụ dự án, Quốc Cường Gia Lai cũng tăng mạnh vay mượn bên liên quan.

Quốc Cường Gia Lai mượn hơn 1.100 tỷ đồng từ nhóm người thân lãnh đạo. Ảnh: BCTC DN.

Đến cuối quý III năm nay, công ty ghi nhận vay cá nhân hơn 1.100 tỷ đồng , chủ yếu từ người thân lãnh đạo. Trong đó, bà Lại Thị Hoàng Yến (con gái Chủ tịch HĐQT QCG Lại Thế Hà) cho vay 507 tỷ đồng ; ông Lầu Đức Duy (em rể ông Nguyễn Quốc Cường) cho vay hơn 527 tỷ đồng ; bà Nguyễn Ngọc Huyền My (em gái ông Cường và là vợ ông Duy) cho vay 50 tỷ đồng .

Về hoạt động kinh doanh, doanh thu quý III của Quốc Cường Gia Lai giảm 37% xuống 111 tỷ đồng do sụt giảm căn hộ bàn giao, lợi nhuận ròng đạt gần 24 tỷ đồng . Mảng bất động sản chỉ đóng góp khoảng 45 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu Quốc Cường Gia Lai đạt 354 tỷ đồng , tăng 46% còn lợi nhuận trước thuế đạt 46 tỷ đồng , gấp hơn 4 lần nhưng vẫn còn rất xa kế hoạch năm 2025 là 2.000 tỷ đồng doanh thu và 300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.