Chứng khoán VIX lên tiếng về tin đồn trên mạng xã hội

Chứng khoán VIX vừa phát thông báo khuyến cáo nhà đầu tư trước những thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội, khẳng định các tin đồn này không đúng sự thật.

VIX khuyến cáo nhà đầu tư cảnh giác trước những tin đồn sai sự thật. Ảnh: VIX.

CTCP Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) vừa phát thông báo khuyến cáo nhà đầu tư cảnh giác trước những tin đồn sai sự thật.

Theo nhà môi giới chứng khoán này, công ty đã nhận được phản ánh từ một số nhà đầu tư trước những thông tin lan truyền trên một số diễn đàn và trang mạng xã hội có liên quan đến công ty nói chung và mã cổ phiếu VIX nói riêng.

Sau khi ghi nhận và kiểm tra, đại diện công ty khẳng định những thông tin này là sai sự thật,

“Những thông tin này đã ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, khách hàng, gây mất niềm tin vào hình ảnh, uy tín của VIX, đồng thời xâm phạm quyền lợi của cổ đông”, công ty nhấn mạnh.

Chứng khoán VIX cho biết với tư cách là một công ty đại chúng quy mô lớn, doanh nghiệp luôn tuân thủ quy định pháp luật, thực hiện công bố kịp thời và đầy đủ mọi thông tin chính thống theo quy định.

Do đó, việc các cá nhân hoặc tổ chức đưa ra thông tin sai lệch về doanh nghiệp hoặc mã cổ phiếu VIX là hành vi vi phạm pháp luật, gây lũng đoạn, mất an ninh, an toàn thị trường và sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định.

Công ty khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng trước những tin đồn, đồng thời đánh giá khách quan, chính xác về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Trong thông cáo, doanh nghiệp cũng bày tỏ hy vọng được nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng và đồng hành trong những giai đoạn thực thi chiến lược tiếp theo.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý III/2025 cho biết Chứng khoán VIX ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 3.222 tỷ đồng , tăng 482% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế đạt 3.048 tỷ đồng , gấp hơn 9 lần cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất kể từ khi công ty thành lập.

Đáng chú ý, động lực chính cho tăng trưởng của nhà môi giới chứng khoán này đến từ hoạt động tự doanh. Trong đó, khoản lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 2.751 tỷ đồng , chiếm 85% tổng doanh thu.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, VIX ghi nhận 5.116 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, nằm trong nhóm dẫn đầu ngành chứng khoán về hiệu quả kinh doanh.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VIX liên tục giảm giá với biên độ lớn. Tính đến hết phiên 31/10, thị giá VIX dừng ở mốc 28.000 đồng/đơn vị, đã giảm 3 phiên liên tiếp, tương đương gần 13%.