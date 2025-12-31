Quốc Cường Gia Lai bán vốn 2 công ty để trả nợ cho bà Trương Mỹ Lan

Quốc Cường Gia Lai sẽ thoái vốn tại hai công ty bất động sản liên kết, dự kiến hoàn tất trong quý I/2026, nhằm tái cơ cấu tài chính và thu xếp nguồn tiền thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: TL.

CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến hai Nghị quyết của HĐQT về việc thoái toàn bộ vốn góp tại 2 công ty liên kết, nhằm tái cơ cấu nguồn lực tài chính.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đang sở hữu tại CTCP Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phạm Gia và CTCP Bất động sản Hiệp Phúc. Thời gian dự kiến hoàn tất các giao dịch trong quý I/2026.

Giá trị chuyển nhượng cụ thể chưa được công bố, song doanh nghiệp cho biết mức giá không thấp hơn giá vốn đầu tư ban đầu. Đối tác nhận chuyển nhượng là các nhà đầu tư, đối tác có năng lực tài chính, bao gồm cả các bên liên quan.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, cả hai doanh nghiệp nêu trên đều là công ty liên kết của Quốc Cường Gia Lai và hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản.

Trong đó, CTCP Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phạm Gia có vốn điều lệ 260 tỷ đồng , Quốc Cường Gia Lai sở hữu 43,81% vốn điều lệ; còn CTCP Bất động sản Hiệp Phúc có vốn điều lệ hơn 419 tỷ đồng , với tỷ lệ sở hữu của QCG là 34%.

Quốc Cường Gia Lai cho biết mục đích của việc chuyển nhượng là để thu xếp tài chính, phục vụ thanh toán khoản nợ phát sinh từ hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển với CTCP Đầu tư Sunny Island - doanh nghiệp có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.

Liên quan khoản phải trả hơn 2.882 tỷ đồng , trước đó Quốc Cường Gia Lai khẳng định việc giao kết hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển là hoàn toàn đúng quy định pháp luật và doanh nghiệp đã nhận hơn 2.882 tỷ đồng từ Sunny Island.

Do đối tác vi phạm thỏa thuận, QCG đã khởi kiện ra Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC). VIAC từng tuyên cho phép doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng và yêu cầu đối tác trả lại toàn bộ hồ sơ giải phóng mặt bằng của dự án.

Tuy nhiên, TAND TP.HCM sau đó đã hủy phán quyết trọng tài do các hồ sơ này được xác định là chứng cứ của một vụ án hình sự. Đến cuối tháng 12/2024, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên án phúc thẩm, buộc Quốc Cường Gia Lai hoàn trả khoản tiền hơn 2.882 tỷ đồng để nhận lại các tài liệu liên quan.

Thực hiện quyết định thi hành án, đến nay Quốc Cường Gia Lai đã thanh toán 1.100 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án. Như vậy, doanh nghiệp vẫn cần thu xếp thêm khoảng 1.782 tỷ đồng để hoàn tất nghĩa vụ tài chính còn lại.

Liên quan tới dự án Bắc Phước Kiển, Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường từng nhấn mạnh đây là dự án "sống còn" của công ty, do đó phải hoàn tất nghĩa vụ chi trả để lấy lại sổ đỏ và hồ sơ pháp lý.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, ông Cường cho biết Quốc Cường Gia Lai sẽ chia nhỏ việc thanh toán thành nhiều đợt, kéo dài đến nửa đầu năm 2027, song nếu dòng tiền thuận lợi, tiến độ có thể được rút ngắn.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu 354 tỷ đồng , tăng 46% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 46 tỷ đồng , gấp hơn 4 lần. Tuy vậy, các con số này vẫn còn cách rất xa kế hoạch tham vọng cho cả năm 2025, với mục tiêu 2.000 tỷ đồng doanh thu và 300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.