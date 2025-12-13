Chuyện gì đang xảy ra với cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai

Giữa lúc VN-Index lao dốc và bị thổi bay 100 điểm tuần này, cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai bất ngờ đi ngược thị trường với mức tăng 24% trong tuần.

Cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai đã tăng 24% trong tuần này với 3 phiên tăng trần liên tiếp, giữa lúc thị trường chứng khoán lao dốc mạnh. Ảnh: Hải An.

Trong 3 phiên giao dịch gần nhất, chỉ số VN-Index đều ghi nhận mức giảm 2 con số, qua đó thổi bay tổng cộng 100 điểm chỉ số chính. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường chứng khoán thấm đẫm sắc đỏ, cổ phiếu QCG của CTCP Quốc Cường Gia Lai lại bất ngờ trở thành điểm sáng khi đi ngược thị trường với 3 phiên tăng trần liên tiếp.

Cổ phiếu QCG ngược dòng ngoạn mục

Kết phiên giao dịch gần nhất, thị giá QCG neo ở mức 17.600 đồng/cổ phiếu, tăng 24% so với một tuần trước, đưa vốn hóa doanh nghiệp lên gần 5.000 tỷ đồng . Chỉ tính riêng tháng 12, thị giá cổ phiếu này đã bật tăng tới 31%, vươn lên vùng cao nhất trong vòng 20 tháng qua.

Diễn biến này hoàn toàn trái ngược với xu hướng chung của thị trường khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn lẫn trung bình đang bị bán tháo mạnh.

Không chỉ duy trì đà tăng giá ấn tượng, cổ phiếu QCG còn chứng kiến sự thay đổi rõ rệt về thanh khoản. Nếu như trước đó cổ phiếu này thường xuyên rơi vào trạng thái giao dịch èo uột, giá trị khớp lệnh mỗi phiên chỉ loanh quanh vài tỷ đồng, thì bước sang tháng 12, dòng tiền bất ngờ nhập cuộc mạnh mẽ. Nhiều phiên ghi nhận giá trị giao dịch cổ phiếu QCG lên tới hàng chục tỷ đồng, thậm chí phiên 12/12 đạt quy mô cả trăm tỷ.

Sự hồi sinh của cổ phiếu QCG diễn ra sau giai đoạn doanh nghiệp gặp khủng hoảng. Tháng 7 năm ngoái, cổ phiếu này từng chứng kiến thị giá "chia 3” chỉ trong thời gian ngắn. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc cựu Tổng giám đốc Nguyễn Thị Như Loan vướng vòng lao lý với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Thị giá QCG đã tăng hơn 31% trong tháng 12. Ảnh: TradingView.

Bà Loan và Quốc Cường Gia Lai khi đó bị xác định có liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng một số đơn vị khác. Trong đó tâm điểm là dự án 39-39B Bến Vân Đồn. Thông tin này từng giáng đòn mạnh vào niềm tin của nhà đầu tư, đẩy cổ phiếu QCG vào vòng xoáy bán tháo và giảm sàn kéo dài.

Ít ngày sau biến cố, Quốc Cường Gia Lai quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Cường, con trai bà Loan, giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, thay thế mẹ điều hành doanh nghiệp.

Dưới sự điều hành của ông Cường, hoạt động kinh doanh của Quốc Cường Gia Lai đã ghi nhận những tín hiệu khởi sắc đáng kể. Năm 2024, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 729 tỷ đồng , tăng 69% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 72 tỷ đồng , gấp hơn 22 lần so với năm 2023.

Bước sang năm 2025, lũy kế 9 tháng, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu 354 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 46 tỷ đồng , gấp hơn 4 lần.

Tuy vậy, các con số này vẫn còn cách rất xa kế hoạch tham vọng cho cả năm 2025 với mục tiêu 2.000 tỷ đồng doanh thu và 300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế của "đại gia phố núi" này.

Quyết lấy lại dự án "sống còn"

Thực tế, những chuyển động tích cực của giá cổ phiếu QCG gần đây xuất hiện trong bối cảnh công ty đang lấy ý kiến về phương án sắp xếp tài chính để thanh toán khoản nợ phát sinh từ hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển (huyện Nhà Bè cũ, TP.HCM) với CTCP Đầu tư Sunny Island.

Cụ thể, Quốc Cường Gia Lai đang lấy ý kiến cổ đông về phương án sắp xếp lại nguồn lực tài chính nhằm có tiền thanh toán nghĩa vụ nợ. Trọng tâm của phương án là việc chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết với nguyên tắc giá chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn đầu tư. Đối tượng nhận chuyển nhượng được mở rộng cho mọi đối tác, bao gồm cả các bên liên quan, miễn đáp ứng điều kiện có năng lực tài chính và tuân thủ nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. Theo kế hoạch, các giao dịch này dự kiến được triển khai ngay trong năm nay.

Song song đó, HĐQT Quốc Cường Gia Lai cũng xin ý kiến về chủ trương hợp tác đầu tư, kinh doanh các sản phẩm và dự án bất động sản thuộc sở hữu công ty với các nhà đầu tư có nhu cầu, kể cả bên liên quan.

Theo ban lãnh đạo, việc trình đồng thời nhiều phương án không đơn thuần là tái cấu trúc, mà nhằm tránh nguy cơ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án. Nếu kịch bản xấu này xảy ra, không chỉ tài sản mà toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đối với dự án Bắc Phước Kiển, Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường từng nhấn mạnh đây là dự án “sống còn” của công ty, do đó Quốc Cường Gia Lai buộc phải hoàn tất nghĩa vụ chi trả để lấy lại sổ đỏ và hồ sơ pháp lý. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, ông Cường cho biết Quốc Cường Gia Lai sẽ chia nhỏ việc thanh toán thành nhiều đợt, kéo dài đến nửa đầu năm 2027, song nếu dòng tiền thuận lợi, tiến độ có thể được rút ngắn.

Dự án khu dân cư Phước Kiển rộng 90 ha do Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư. Ảnh: Lê Quân.

Hiện thực hóa mục tiêu này, từ đầu năm 2025, Quốc Cường Gia Lai đã liên tục thanh toán nợ cho đối tác Sunny Island nhằm từng bước giành lại quyền kiểm soát dự án Bắc Phước Kiển. Tổng số tiền công ty đã chi trả đạt khoảng 1.100 tỷ đồng , chủ yếu đến từ nguồn tiền ứng trước thu được từ việc chuyển nhượng các nhà máy thủy điện và các khoản vay cá nhân. Nhờ đó, dư nợ với Sunny Island hiện đã giảm xuống còn khoảng 1.780 tỷ đồng .

Khoản nợ này có nguồn gốc từ năm 2017, khi Sunny Island chuyển tiền cho Quốc Cường Gia Lai theo thỏa thuận mua lại dự án Bắc Phước Kiển với tổng giá trị lên tới 14.800 tỷ đồng . Thương vụ sau đó không thể hoàn tất, trong khi khoản tiền ứng trước đã được Quốc Cường Gia Lai sử dụng để trả nợ cho BIDV và chi cho công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Tranh chấp giữa 2 bên từng được đưa ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), nơi Quốc Cường Gia Lai được tuyên thắng kiện và không phải hoàn trả số tiền đã nhận. Tuy nhiên, sau khi vụ án Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị khởi tố, cục diện pháp lý đảo chiều.

TAND TP.HCM đã hủy phán quyết của VIAC, buộc Quốc Cường Gia Lai phải hoàn trả 2.882 tỷ đồng cho đối tác để đổi lại toàn quyền pháp lý và hồ sơ dự án Bắc Phước Kiển.