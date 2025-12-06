Quốc Cường Gia Lai muốn bán công ty con để trả nợ bà Trương Mỹ Lan

Quốc Cường Gia Lai đang trình cổ đông phương án bán tài sản, thoái vốn và hợp tác đầu tư dự án để có tiền trả nợ gần 2.883 tỷ đồng liên quan bà Trương Mỹ Lan.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, từng khẳng định Bắc Phước Kiển là dự án “sống còn” của công ty. Ảnh: C-Holdings.

HĐQT CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vừa ban hành Nghị quyết thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với thời hạn nhận phiếu trước ngày 16/12.

Đợt lấy ý kiến tập trung vào phương án sắp xếp tài chính để thanh toán khoản nợ phát sinh từ Hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển với CTCP Đầu tư Sunny Island - doanh nghiệp có liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan.

Cụ thể, Quốc Cường Gia Lai đề xuất chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết với giá trị không thấp hơn giá vốn đầu tư. Đối tượng nhận chuyển nhượng có thể là mọi đối tác, bao gồm cả bên liên quan, với điều kiện có năng lực tài chính và tuân thủ nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. Phương án được dự kiến triển khai trong năm nay.

Song song đó, HĐQT cũng xin ý kiến về chủ trương hợp tác đầu tư, kinh doanh các sản phẩm và dự án bất động sản thuộc sở hữu công ty với các nhà đầu tư có nhu cầu, kể cả bên liên quan.

Quốc Cường Gia Lai cho biết việc trình các phương án này nhằm tránh nguy cơ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án, qua đó giảm thiểu tác động đến tài sản và hoạt động kinh doanh.

Liên quan khoản phải trả hơn 2.882 tỷ đồng cho công ty Sunny Island, Quốc Cường Gia Lai khẳng định giao kết hợp đồng hứa mua hứa bán dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật và công ty đã nhận hơn 2.882 tỷ đồng từ Sunny Island.

Do đối tác vi phạm thỏa thuận, Quốc Cường Gia Lai khởi kiện ra Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC). VIAC từng tuyên công ty được chấm dứt hợp đồng và yêu cầu đối tác trả lại toàn bộ hồ sơ giải phóng mặt bằng dự án.

Tuy nhiên, Toà án nhân dân TP.HCM sau đó hủy phán quyết trọng tài do hồ sơ này là chứng cứ của vụ án hình sự. Cuối tháng 12/2024, Toà án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tuyên phúc thẩm, buộc Quốc Cường Gia Lai hoàn trả khoản tiền hơn 2.882 tỷ đồng để nhận lại các tài liệu này.

Thực hiện theo quyết định thi hành án, đến nay Quốc Cường Gia Lai đã thanh toán 1.100 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án, chủ yếu bằng nguồn thu ứng trước từ chuyển nhượng các nhà máy thủy điện và khoản vay cá nhân.

Quốc Cường Gia Lai cho hay nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng với Sunny Island là thách thức lớn trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng, pháp lý nhiều dự án chưa được tháo gỡ, hàng tồn kho còn lớn và các dự án dở dang chưa thể đưa ra thị trường như kỳ vọng.

Theo báo cáo tài chính gần nhất vào cuối quý III, doanh nghiệp đang có tổng tài sản hơn 8.760 tỷ đồng và nợ phải trả 4.150 tỷ đồng . Trong số này, khoản phải trả liên quan đến dự án Bắc Phước Kiển còn 1.982 tỷ đồng . Việc nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là nguyên nhân khiến đơn vị kiểm toán từng nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục khi nêu ý kiến trong báo cáo tài chính bán niên.

Năm nay, Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ, tăng lần lượt 274% và 306% so với thực hiện. Sau 9 tháng đầu năm, công ty mới thu 354 tỷ đồng và lãi sau thuế 34 tỷ đồng .