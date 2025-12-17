Nhiều tài sản của bà chủ Quốc Cường Gia Lai bị tạm ngừng giao dịch

Tài liệu điều tra cho thấy Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan mới nộp 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Do đó, nhiều bất động sản của nữ đại gia này vẫn bị tạm ngừng giao dịch.

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan, bị can Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty Quốc Cường Gia Lai) cùng 5 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Theo Cơ quan điều tra (CQĐT), các bị can và gia đình họ đã nộp khắc phục hậu quả hơn 223 tỷ đồng và 64.000 USD . CQĐT cũng kê biên 9 tài sản là quyền sử dụng đất, với tổng giá trị khoảng hơn 413 tỷ đồng để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ của các bị can Nguyễn Thị Như Loan, Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín).

Bị can Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Bị xác định phạm tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" với số tiền gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 542 tỷ đồng , hưởng lợi và phải chịu trách nhiệm cá nhân hơn 297 tỷ đồng , gia đình bị can Nguyễn Thị Như Loan đã nộp số tiền 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

CQĐT có văn bản đề nghị rà soát, tạm dừng giao dịch tài sản là nhà đất, tài khoản ngân hàng, chứng khoán của các bị can để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử, giải tỏa việc tạm dừng giao dịch để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bị can theo quy định của pháp luật.

Trong đó, CQĐT tạm ngừng giao dịch đối với một số bất động sản của bà chủ Công ty Quốc Cường Gia Lai như: Bất động sản tại Long An, bất động sản tại 26 Trần Quốc Thảo (TP.HCM) và bất động sản tại Khu du lịch ven sông Hàn (Đà Nẵng).

Trường hợp xác định các bị can đã hoàn thành nghĩa vụ bồi thường, CQĐT đề nghị Toà án nhân dân TP.HCM xem xét, giải tỏa việc tạm dừng giao dịch để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bị can theo quy định của pháp luật.

Trong vụ án này, CQĐT xác định, UBND TP.HCM đã giao đất cho Công ty Phú Việt Tín, nhưng tại thời điểm ban hành quyết định giao đất (25/3/2010), Công ty Phú Việt Tín chưa có dự án đầu tư được phê duyệt; vị trí khu đất chưa có quy hoạch đô thị chi tiết được duyệt, chưa có trong kế hoạch sử dụng đất cấp huyện nên việc giao đất là không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003.

Theo CQĐT, trách nhiệm này thuộc về những cá nhân là Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM), Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên PGĐ Sở TN&MT), Nguyễn Như Bình (nguyên Phó trưởng phòng Đăng ký và kinh tế và đất Sở TN&MT), Bùi Duy Bảo Ngọc (nguyên chuyên viên phòng Đăng ký và kinh tế đất Sở TN&MT), Huỳnh Kim Phát (nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM) và Vũ Ngọc Hồng (nguyên chuyên viên Văn phòng UBND TP.HCM).

Hành vi của các cá nhân trên có dấu hiệu của tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", nhưng đến nay đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, quá trình điều tra có lời khai của bị can Đặng Phước Dừa về việc bị can này đưa tiền và hứa hẹn lợi ích vật chất cho các ông Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Thanh Nhàn và Huỳnh Kim Phát.

Tuy nhiên, ngoài lời khai của bị can Dừa, không có tài liệu, chứng cứ nào khác chứng minh. Vì vậy CQĐT nhận thấy không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân trên.

Đối với các cá nhân thuộc UBND TP.HCM và các đơn vị trực thuộc gồm các ông: Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM), Trần Chí Dũng (nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc), Tạ Quang Vinh (nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính), quá trình điều tra có lời khai của bị can Dừa về việc bị can này đưa tiền và hứa hẹn lợi ích vật chất khi giải quyết các thủ tục liên quan dự án.

Tuy nhiên, kết quả điều tra không có tài liệu, chứng cứ nào khác chứng minh. Vì vậy, CQĐT xác định không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân này.