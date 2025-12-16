Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bắt quả tang 18 đối tượng nam nữ ‘sát phạt’ tại quán cà phê ở Huế

  • Thứ ba, 16/12/2025 18:38 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế phối hợp Công an xã Đan Điền bất ngờ kiểm tra một quán cà phê, phát hiện nhóm 18 đối tượng nam nữ có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Huế cho biết vừa phối hợp với Công an xã Đan Điền (Huế) bắt quả tang 18 đối tượng nam nữ có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền.

danh bac anh 1

Hiện trường "sát phạt" của 18 đối tượng nam nữ.

Trước đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất quán cà phê “K+68” tại thôn Đức Trọng, xã Đan Điền, do Nguyễn Hữu Hùng (sinh năm 1992, trú tại thôn Nam Dương, xã Đan Điền) làm chủ.

danh bac anh 2

18 con bạc tại cơ quan công an.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện nhóm 18 đối tượng nam nữ tụ tập tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

danh bac anh 3danh bac anh 4

Công an lấy lời khai những người tham gia đánh bạc

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ số tiền dùng để đánh bạc hơn 127 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Xử lý nhiều đối tượng đánh bạc ở Vĩnh Long

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với công an xã Trung Ngãi (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức triệt phá một điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu và đá gà, thắng thua bằng tiền tại ấp Phú Nông, xã Trung Ngãi, tỉnh Vĩnh Long.

22:27 13/12/2025

Vay 100.000 tệ đánh bạc, du khách Trung bị đồng hương 'giam lỏng'

Khai với cơ quan Công an, Wang W.Q cho biết sau khi vay 100.000 Nhân dân tệ để đánh bạc và thua sạch, anh bị nhóm của Ma Xingfa thu giữ hộ chiếu, di lý qua nhiều khách sạn và “giam lỏng” để ép trả nợ. Công an Đà Nẵng đã khởi tố 4 đối tượng liên quan hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

19:12 7/12/2025

Bóc gỡ đường dây mua bán tài khoản ngân hàng

Công an Tuyên Quang khởi tố 5 đối tượng mua bán và thu thập trái phép hàng chục tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

06:44 7/12/2025

https://tienphong.vn/bat-qua-tang-18-doi-tuong-nam-nu-sat-phat-tai-quan-ca-phe-o-hue-post1805146.tpo

Ngọc Văn/Tiền Phong

đánh bạc Thừa Thiên Huế Huế sát phạt bắt quả tang

    Pho giam doc rom vao chua tron truy na hinh anh

    Phó giám đốc rởm vào chùa trốn truy nã

    2 giờ trước 17:21 16/12/2025

    0

    Hưng giả danh Phó Giám đốc Công ty Hưng Nguyễn, sử dụng giấy ủy quyền có chữ ký giả để ký hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng với Công ty P.B.D, chiếm đoạt gần 2,7 tỷ đồng. Đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại một ngôi chùa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

    He lo 2 vali tien va nhung cuoc ‘di dem’ thau tom dat vang Ben Van Don hinh anh

    Hé lộ 2 vali tiền và những cuộc ‘đi đêm’ thâu tóm đất vàng Bến Vân Đồn

    3 giờ trước 16:50 16/12/2025

    0

    Kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an về vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và các đơn vị liên quan đã chỉ ra chuỗi “bắt tay ngầm” giữa các đối tượng, khiến Nhà nước thất thoát hơn 542 tỷ đồng, trong khi khu đất công sản rơi vào tay tư nhân và nhanh chóng bị sang tay, với khoản chênh lệch gần 300 tỷ đồng.

