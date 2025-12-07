Bóc gỡ đường dây mua bán tài khoản ngân hàng

Công an Tuyên Quang khởi tố 5 đối tượng mua bán và thu thập trái phép hàng chục tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Ngày 6/12, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 5 bị can gồm Nguyễn Hà Duy Hiếu (2003), Nguyễn Hoàng Hà (2007), Lương Quỳnh Anh (2005) cùng trú tại huyện Chiêm Hóa; Ma Văn Duy (2002, trú xã Yên Nguyên) và Võ Thanh Trúng (2001, trú TP Hồ Chí Minh) về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" theo Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 3 đến tháng 5/2025, Hiếu đã hướng dẫn nhóm đối tượng thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của người khác, đồng thời nhiều lần mua tài khoản ngân hàng từ Võ Thanh Trúng để liên kết vào các tài khoản đánh bạc trực tuyến nhằm thu lợi bất chính.

Đến khi bị phát hiện, nhóm này đã mua bán 44 tài khoản ngân hàng và thu thập 89 thông tin tài khoản của người dân, phục vụ cho hoạt động đánh bạc. Cơ quan điều tra đánh giá, đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và xâm phạm trực tiếp lĩnh vực quản lý tài chính - ngân hàng. Đáng chú ý, nhiều đối tượng còn rất trẻ, thậm chí có người chưa đủ 18 tuổi tại thời điểm phạm tội.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân như số tài khoản, CCCD, mã OTP, số điện thoại sử dụng thường xuyên… Khi phát hiện dấu hiệu thu thập hoặc mua bán thông tin trái phép, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và xử lý.