Xử lý nhiều đối tượng đánh bạc ở Vĩnh Long

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với công an xã Trung Ngãi (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức triệt phá một điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu và đá gà, thắng thua bằng tiền tại ấp Phú Nông, xã Trung Ngãi, tỉnh Vĩnh Long.

Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ 6 con gà, 1 cân đồng hồ loại 5 kg, 20 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 2 giỏ đệm dùng để đựng gà, 1 tấm nhựa màu đen, 3 hột xí ngầu, 1 hộp nhựa hình trụ màu đen, 1 dĩa màu trắng và hơn 2 triệu đồng tiền tang vật.

Các đối tượng tham gia đá gà và ăn lắc tài xỉu thua bằng tiền tại xã Trung Ngãi

Qua khám xét trên người các đối tượng tham gia cờ bạc, lực lượng chức năng tạm giữ 25 điện thoại di động và số tiền hơn 80 triệu đồng.

Cơ quan công an đã làm việc với 32 đối tượng có liên quan, lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, công an xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long tiến hành kiểm tra, phát hiện tại nhà ông B.V.H (sinh năm 1978, ngụ ấp 1, xã Cái Ngang) có 4 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức đánh bài binh xập xám với mục đích được, thua bằng tiền.

Bốn đối tượng cờ bạc tại xã Cái Ngang

Công an xã Cái Ngang đã lập biên bản vi phạm đối với các đối tượng này và thu giữ tang vật gồm 2 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng và 3,6 triệu đồng.