Xử phạt hành chính người đàn ông dùng đũa tấn công tài xế taxi

Liên quan vụ việc khách đi taxi bất ngờ tấn công tài xế, được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc điều tra, xác minh và triệu tập người liên quan để làm việc.

Thượng tá Nguyễn Hùng Hậu, Trưởng Công an xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết, người gây ra vụ việc là Phạm Ngọc Khánh (26 tuổi, trú thôn 2, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk). Khánh không có việc làm ổn định, chưa có tiền án, tiền sự.

Phạm Hữu Khánh làm việc với Công an xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

Khánh khai, vào ngày 1/1, bản thân gọi taxi biển kiểm soát 47B-142.34 để cùng vợ con về nhà. Trong quá trình di chuyển, Khánh cho rằng tài xế Trương Ngọc Thắng (27 tuổi, trú buôn Ea Yông A, xã Krông Pắc) chạy nhanh, gây xóc khiến vợ mình bị nôn ói nên đã dùng đũa tấn công tài xế. Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Thượng tá Nguyễn Hùng Hậu cho biết, giám định thương tích ban đầu cho thấy, tài xế Trương Ngọc Thắng bị trầy xước da, bầm tím vùng đầu và cổ, không có thương tích nghiêm trọng; chiếc taxi không bị hư hại.

“Qua các tình tiết, chứng cứ và diễn biến vụ việc, bước đầu xác định thương tích của nạn nhân ở mức 0%, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với Phạm Ngọc Khánh. Tuy nhiên, do kết luận giám định chính thức chưa có, đơn vị vẫn tiếp tục chờ kết quả từ cơ quan chuyên môn để xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật”, Thượng tá Nguyễn Hùng Hậu thông tin.