Điều tra vụ tài xế taxi bị hành khách tấn công từ phía sau

  • Thứ sáu, 2/1/2026 16:35 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Trong lúc tài xế xe taxi chở khách từ xã Ea Phê về xã Krông Pắc (Đắk Lắk) thì bị hành khách tấn công từ phía sau.

Công an xã Krông Păc (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang phối hợp các bên liên quan điều tra vụ một tài xế lái xe taxi bị hành khách dùng đũa tấn công từ phía sau. Tài xế bị hành khách tấn công là anh T.N.T. (sinh năm 1999, trú tại Ea Yong A, xã Krông Păc).

Hình ảnh hành khách tấn công tài xế T.N.T. (Ảnh cắt từ clip)

Chiều tối 1/1, anh T.N.T. đến công an trình báo về việc bị hành khách tấn công. Theo nội dung trình báo, khoảng 16h cùng ngày, khi anh T. điều khiển xe taxi chở khách từ xã Ea Phê về xã Krông Pắc, đến đoạn đường khu vực buôn Kmrơng, xã Krông Pắc (cách quốc lộ 26 khoảng hơn 100m) thì bị hành khách ngồi sau cầm vật nhọn tấn công sau.

Anh T. bỏ xe chạy thoát thân. Vụ việc khiến anh T. bị thương tích nhẹ. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do mâu thuẫn nói chuyện qua lại về việc cách lái xe, kinh nghiệm lái xe nên vị hành khách dùng vật nhọn tấn công anh T.

Công an xã đang củng cố hồ sơ, xác định rõ hành khách tấn công tài xế để làm việc.

Trước đó, tháng 10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 người về hành vi hành hung tài xế xe dịch vụ để tranh giành khách. Nguyên nhân do mâu thuẫn, bực tức vì bị giành khách, nhóm các bị can gồm Phạm Đắc Chấn (40 tuổi), Trần Văn Tuấn (31 tuổi, cùng trú xã Đắk Phơi) và Đặng Huy (35 tuổi), Tạ Minh Thắng (34 tuổi, cùng trú xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk) đã tấn công tài xế xe dịch vụ, khiến nạn nhân bị thương tật 14%.

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra Kết luận điều tra và đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và các đơn vị, địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng chặt quanh gốc cả cánh rừng tại xã Ia Mơ.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất Kết luận điều tra vụ án sai phạm xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cũ, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và xây dựng Hoàng Dân, các đơn vị, địa phương liên quan.

Nguyễn Gia/VTCNews

    Nghệ An bắt giữ đối tượng mua bán người

    Công an xã Nhôn Mai đã phối hợp Tổ địa bàn số 3 (Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An), Đồn Biên phòng Nhôn Mai bắt giữ Lô Thị Vân (sinh năm 1983), trú tại Bản Piêng Mựn, xã Nhôn Mai về hành vi “Mua bán người”.

    YouTuber Công Trần TV bị bắt

    Trong số 40 người bị bắt cùng "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải có YouTuber Công Trần TV với kênh YouTube hơn 539.000 người đăng ký

