Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và loạt cấp dưới nhận tiền doanh nghiệp

Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất Kết luận điều tra vụ án sai phạm xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cũ, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và xây dựng Hoàng Dân, các đơn vị, địa phương liên quan.

Theo kết luận điều tra, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) có vốn điều lệ 281 tỷ đồng , do bị can Nguyễn Văn Dân là chủ sở hữu, giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Doanh nghiệp này chủ yếu thi công xây dựng các công trình trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy lợi. Vì vậy, bị can Dân có điều kiện tiếp xúc với lãnh đạo Bộ NN&PTNT và các đơn vị trực thuộc liên quan đến việc đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi.

Tận dụng lợi thế này, Dân đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT, lãnh đạo Cục Quản lý xây dựng công trình (QLXDCT) thuộc Bộ NN&PTNT... để được tạo lợi thế trúng thầu thông qua việc được cung cấp hồ sơ, dữ liệu gói thầu trước thời điểm phát sinh hồ sơ mời thầu.

Với thủ đoạn trên, Công ty Hoàng Dân đã trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án do các Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi (Ban) thuộc Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư.

Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng (bên trái) và 2 bị can liên quan.

Cụ thể, tại gói thầu số 13 và 17 Dự án hồ Krông Pách Thượng (tỉnh Đắk Lắk), trước khi tổ chức đấu thầu, Nguyễn Văn Dân gặp và đề nghị ông Trần Tố Nghị (cực Quyền Cục trưởng Cục QLXDCT, Bộ NN&PTNT) và Lê Văn Hiến (Giám đốc Ban 8) cho Công ty Hoàng Dân trúng thầu. Đổi lại, Công ty Hoàng Dân sẽ chi tiền cho chủ đầu tư. Bị can Nghị và Hiến đều đồng ý.

Từ đó, theo chỉ đạo của Lê Văn Hiến, Trần Văn Nhì (Trưởng Phòng Kế hoạch thẩm định Ban 8) đã yêu cầu ông Trần Văn Tiến (cán bộ Phòng Kế hoạch thẩm định) đưa file dự toán gói thầu đã được Ban 8 phê duyệt để Nhì cung cấp cho Vũ Đình Thịnh (khi đó là Phó giám đốc Công ty Hoàng Dân) trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu.

Công ty Hoàng Dân đã dùng file dự toán gói thầu trên để lập hồ sơ dự thầu, lập khống hồ sơ năng lực kinh nghiệm đã thi công các dự án tương tự (hồ sơ năng lực kinh nghiệm) để tham gia dự thầu và trúng thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 72,8 tỷ đồng .

Khoảng tháng 7/2014, Dân đã một số lần gặp và đưa cho bị can Hiến tổng số tiền 3 tỷ đồng . Sau khi trúng thầu, Dân đưa cho Nghị 3 tỷ đồng , Mai Quang Vượng (nguyên Phó giám đốc Ban 8, sau đó được bổ nhiệm là Giám đốc thay Lê Văn Hiến) 2 tỷ đồng , Nhì 1 tỷ đồng và Trần Văn Tiến 75 triệu đồng.

Tại gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng (tỉnh Nghệ An), từ sự chỉ đạo của bị can Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT), Trần Tố Nghị và theo đề nghị của Nguyễn Văn Dân, Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó cục trưởng Cục QLXDCT, kiêm Giám đốc Ban 4) đã chỉ đạo cấp dưới là Hoàng Xuân Thịnh (khi đó là Phó giám đốc Ban 4), Nguyễn Vinh Hoàng (cựu Trưởng Phòng Kế hoạch thẩm định Ban 4) và Dương Chí Thành (cựu cán bộ Ban 4) cung cấp file dữ liệu dự toán gói thầu số 36 đã được chủ đầu tư phê duyệt để Liên danh Thủy lợi 4 lập hồ sơ dự thầu và được phê duyệt trúng thầu.

Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng.

Thời điểm đó, Lê Quang Thế (nguyên Chủ tịch Tổng công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4 - CTCP) cùng với Lê Vũ Hùng (nguyên Tổng giám đốc) và Võ Duy Minh (nguyên Phó tổng giám đốc) đã thỏa thuận, thống nhất với Dân về việc thông đồng, chi tiền cho chủ đầu tư để được trúng thầu.

Quá trình đấu thầu, Vũ Văn Hòa (Trưởng Phòng Đấu thầu Công ty CP Sông Đà 5) nhận file mềm dự toán gói thầu số 21 trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu. Từ đó, Liên danh sử dụng lập hồ sơ dự thầu; đồng thời Công ty Hoàng Dân đã lập khống hồ sơ năng lực kinh nghiệm và được tạo điều kiện trong quá trình chấm thầu để Liên danh Công ty CP Sông Đà 5 được trúng thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 111,3 tỷ đồng .

Sau khi trúng thầu, Dân đưa cho Trần Văn Lăng (cựu Giám đốc Ban 2) tổng cộng 11,1 tỷ đồng và 100.000 USD . Bị can Lăng sau đó đưa cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng 50.000 USD . Dân cũng đưa cho Phạm Đông Phương (cựu Phó giám đốc Ban 2) tổng cộng 5 tỷ đồng , nhưng bị can Phương trả lại 1 tỷ đồng .

Tại gói thầu số 17 Dự án hồ Cánh Tạng (tỉnh Hòa Bình), theo gợi ý của Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Văn Dân đã gặp, đề nghị và được Tạ Văn Thuyết (Giám đốc Ban 1) chỉ đạo Nguyễn Văn Thuật (Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định, sau đó là Phó giám đốc Ban 1) cung cấp file dự toán gói thầu cho Vũ Đình Thịnh.

Công ty Hoàng Dân đã dùng file dự toán trên để lập hồ sơ dự thầu, đồng thời lập khống hồ sơ năng lực kinh nghiệm để Liên danh Hoàng Dân - Trường Sơn - Thủy lợi 4 được trúng thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 16 tỷ đồng .

Sau khi trúng thầu, Nguyễn Văn Dân đưa cho Tạ Văn Thuyết 70 triệu đồng và Nguyễn Văn Thuật 105 triệu đồng.