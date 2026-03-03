Bắt khẩn cấp tài xế xe bán tải tạt đầu làm 3 người đi xe máy ngã

Đại diện VKSND Khu vực 3 (TP Hà Nội) cho biết đơn vị phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Anh Phương (SN 1987; thường trú tại phường Hoàng Mai) để điều tra hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Tối 3/3, đại diện VKSND Khu vực 3 (TP Hà Nội) thông tin với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật về việc đơn vị đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Anh Phương (SN 1987.

Đối tượng Trần Anh Phương chính là tài xế xe bán tải tạt đầu xe máy gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đường Đỗ Mười.

Đối tượng Trần Anh Phương sau khi tạt đầu đã tăng ga rời khỏi hiện trường.

Trước đó, vào tối 27/2/2026, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh clip ghi lại cảnh một xe bán tải tạt đầu, chèn ép một xe máy lưu thông cùng chiều trên đường Đỗ Mười, hướng về bến xe Nước Ngầm, khiến xe máy chở 3 người, trong đó có một trẻ nhỏ, bị ngã ra đường, suýt va chạm với một xe tải lớn đang lưu thông bên cạnh.

Sau khi xảy ra sự việc, chiếc xe bán tải đã tăng ga rời khỏi hiện trường. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của tài xế xe bán tải.

Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ việc. Ảnh: Huy Mạnh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Hoàng Mai đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.