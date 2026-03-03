Bắt tạm giam 2 đối tượng buôn lậu 830.000 lít dầu DO

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng Nghiệp và Lúa đã tổ chức vận chuyển dầu diesel trái phép từ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào đất liền nhằm thu lợi bất chính.
Hai đối tượng Nghiệp và Lúa (đứng giữa) tại cơ quan Công an.
Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thu giữ tàu chở dầu, 830.000 lít dầu diesel, nhiều công cụ, máy móc dùng bơm dầu; Internet vệ tinh, điện thoại di động dùng để liên lạc của các thuyền viên trên tàu, với tổng trị giá hàng hóa thu giữ gần 10 tỷ đồng.
Hiện vụ án được Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
