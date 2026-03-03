CSGT đường thủy Hà Nội bảo đảm an toàn cho lễ hội

Đội CSGT đường thủy số 1 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tập trung lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông bảo đảm an toàn cho người dân tham gia lễ hội.

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT công an TP Hà Nội) do Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Đội trưởng đội Cảnh sát đường thủy số 1, trực tiếp chỉ huy, phân luồng, điều tiết, hướng dẫn các phương tiện tham gia lễ rước long ngai bài vị Tam vị Đức Thánh Tản sang đền Ngự Dội (xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ) di chuyển đúng tuyến.

Cảnh sát đường thủy Hà Nội bảo đảm an toàn cho lễ hội.

Đồng thời, CSGT đường thủy Hà Nội chuẩn bị đầy đủ phao cứu sinh, phương tiện cứu hộ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh xảy ra.

"Trước đó, để đảm bảo cho lễ hội diễn ra thuận lợi, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã phối hợp cùng Đội CSGT đường thủy số 2 Phú Thọ rà soát, kiểm tra phương tiện chở người cùng với các phương tiện đăng ký tham gia lễ hội, yêu cầu tuân thủ quy định an toàn, đồng thời lên phương án phân luồng giao thông để tránh ùn tắc, va chạm trên sông", Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã triển khai nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho lễ hội.

Hàng ngày, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 thường xuyên kiểm tra hệ thống cọc tiêu đèn báo trên sông, tránh tàu thuyền, xà lan va phải các mố các cầu Thăng Long, Nhật Tân, Trung Hà…, đồng thời bảo đảm các phương tiện di chuyển thuận lợi, an toàn trên sông theo các hướng.

Cán bộ chiến sĩ hướng dẫn bảo đảm an toàn cho lễ hội.

Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1 khẳng định vào dịp đầu năm mới, đơn vị đều triển khai lực lượng tại các khu vực có lễ hội rước truyền thống trên địa bàn, đặc biệt là dọc các tuyến như sông Hồng.

Công tác bảo đảm an toàn được thực hiện một cách đồng bộ, không để xảy ra sự cố đáng tiếc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia lễ hội.