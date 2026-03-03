Ngày mai, cựu Chủ tịch phường Thanh Trì và đồng phạm hầu tòa

Ngày 4/3, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ án cán bộ phường nhận tiền để bỏ qua vi phạm trật tự xây dựng xảy ra trên địa bàn phường Thanh Trì (TP Hà Nội).

Phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thủy làm Chủ tọa. Các bị cáo cùng bị đưa ra xét xử về tội "Nhận hối lộ" theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.

6 đối tượng trong vụ án. Ảnh: CAHN.

Đặng Thanh Tùng (cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội);

Nguyễn Vũ Diêm (Phó chủ tịch UBND phường Thanh Trì).

Trần Văn Quân (cựu Chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, phụ trách địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Bùi Thanh Nhã (cựu Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, cựu Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai).

Lê Thanh Thủy (cựu Đội phó Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai).

Vũ Cát Sự (cựu Chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, phụ trách địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội và Điều tra viên làm việc với bị can Nguyễn Vũ Diêm. Ảnh: CAHN.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, các bị cáo là những người có chức vụ, có thẩm quyền trong việc kiểm tra, phát hiện và đề xuất xử lý/xử lý đối với các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, nay là phường Thanh Trì, TP Hà Nội.

Trong thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, các bị can trên biết nhiều công trình xây dựng trái phép, không phép trên địa bàn phường Thanh Trì, nhưng nhận tiền của các chủ công trình, hứa hẹn và tạo điều kiện cho họ xây dựng, sửa chữa trái phép/không phép để chia nhau hưởng lợi bất chính.

Cụ thể: Bị can Trần Văn Quân tham gia nhận hối lộ với tổng số tiền là 900 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 50 triệu đồng. Gia đình bị can Quân đã nộp lại 100 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Vũ Diễm tham gia nhận hối lộ với tổng số tiền là 820 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 70 triệu đồng.

Bị can Đặng Thanh Tùng tham gia nhận hối lộ với tổng số tiền là 650 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 60 triệu đồng. Gia đình bị can Tùng đã nộp lại 400 triệu đồng.

Bị can Vũ Cát Sự tham gia nhận hối lộ với tổng số tiền là 370 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 20 triệu đồng. Gia đình bị can Sự đã nộp lại 30 triệu đồng.

Bị can Bùi Thanh Nhã tham gia nhận hối lộ với tổng số tiền là 350 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 50 triệu đồng. Gia đình bị can Nhã đã nộp lại 300 triệu đồng.

Bị can Lê Thanh Thủy tham gia nhận hối lộ với tổng số tiền là 250 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 30 triệu đồng. Gia đình bị can Thủy đã nộp lại 110 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội hỏi cung đối tượng Quân. Ảnh: CAHN.

Tại cơ quan điều tra, bị can Đặng Thanh Tùng, Cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì khai nhận bị can giao cho Quân phụ trách tổ công tác địa bàn phường, theo quy định các công trình không được cấp phép nhưng vẫn tạo điều kiện cho người dân xây dựng để nhận tiền cảm ơn.

Tùng giao cho Quân quản lý số tiền này để chủ động chia cho các cá nhân có liên quan.

Tùng có được Diễm và Quân báo cáo về việc Quân nhận tiền của bà Mai Thị Chung, ông Vương Đức Hiệp, ông Nguyễn Văn Thắng, ông Vũ Xuân Trường và ông Lê Văn Đàm.

Đặng Thanh Tùng được hưởng lợi 60 triệu đồng.

Ngày 12/3/2025, sau khi Quân đưa cho Tùng chìa khóa tủ cá nhân, Tùng mở tủ và thấy có tiền mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng và số tiền 100 triệu đồng. Tùng biết số tiền này là do Quân nhận của các chủ công trình để tạo điều kiện cho họ xây dựng, nên Tùng mang số tiền này cất vào ôtô, sau đã nộp lại Cơ quan điều tra.