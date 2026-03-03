Lợi dụng thủy triều đổ trộm rác thải xuống bãi biển Hải Tiến

Công an xã Hoằng Tiến (tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Phòng CSKT Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tiến hành làm việc, xác minh hành vi tự ý đổ chất thải ra khu vực biển Hải Tiến, thuộc địa phận xã Hoằng Tiến.

Trước đó, vào đầu giờ chiều 2/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại hình ảnh nhiều xe công nông chở rác thải đổ xuống bãi cát khu vực biển Hải Tiến. Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, nhiều tài khoản bày tỏ sự bức xúc, phản đối hành vi gây ô nhiễm môi trường biển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử cán bộ phối hợp với Công an xã Hoằng Tiến và UBND xã Hoằng Tiến nhanh chóng xuống hiện trường xác minh, làm rõ nội dung vụ việc.

Chiếc xe công nông đang đổ rác thải bẩn ra bãi biển Hải Tiến. Ảnh: Cắt từ clip.

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định anh Trương Đình Cường (SN 1988, trú tại thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến) là người thuê xe công nông vận chuyển và đổ chất thải ra khu vực bãi biển nói trên. Cụ thể, khoảng 15h ngày 1/3, anh Cường gọi điện nhờ anh Phạm Văn Quế (SN 1987) và anh Trương Đình Hạ (SN 1981) đều trú tại xã Hoằng Tiến, vận chuyển chất thải đổ ra biển, vì 2 người này đều có xe công nông tự chế.

Sau khi nhận lời, anh Quế và anh Hạ điều khiển xe công nông vận chuyển rác từ khu vực bãi biển do anh Cường quản lý, đổ sát mép nước tại khu vực mỏm Hòn Bò. Mỗi xe thực hiện khoảng 3 chuyến, mỗi chuyến ước tính khoảng 600 kg rác thải. Sau đó, anh Cường yêu cầu dừng việc đổ thải do đã hết rác.

Ngay sau khi nhận được phải ánh, lực lượng Công an đã xuống hiện trường kiểm tra, xác minh sự việc.

Theo khai báo của anh Cường, số rác thải trên chủ yếu là các loại cây thân gỗ, gốc rễ và rác tự nhiên do sóng biển đánh dạt vào bờ, tích tụ từ mùa mưa bão năm 2025. Những loại cây lớn có thể tận dụng hoặc làm chất đốt được anh để người dân tự thu gom sử dụng; các loại rác cồng kềnh, cành nhỏ, mùn không sử dụng được mới đưa đi đổ thải. Mục đích anh Cường dọn dẹp bãi biển là nhằm chuẩn bị phục vụ hoạt động kinh doanh trong mùa du lịch hè; việc đổ rác ra biển là để lợi dụng thủy triều cuốn trôi chất thải.

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra vào chiều 2/3, khu vực mỏm Hòn Bò không còn rác thải anh Cường thuê đổ, do thủy triều đã cuốn trôi từ tối 1/3. Làm việc với cơ quan Công an, anh Trương Đình Cường đã thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết không tái phạm và chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật.