Khởi tố đối tượng mua bán trái phép hóa đơn

Vũ Văn Huy thuê người đứng ra thành lập, kê khai thuế, nộp thuế, chuyển tiền hợp thức hóa để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng của 12 công ty.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra từ năm 2016 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và nhiều tỉnh, thành phố, đồng thời khởi tố bị can Vũ Văn Huy (SN 1977, trú tại phường An Phong, TP Hải Phòng) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự.

Ảnh: Minh họa.

Quá trình điều tra xác định Vũ Văn Huy đã thuê một số đối tượng thành lập, kê khai thuế, nộp thuế, chuyển tiền hợp thức hóa để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng của 12 công ty trên địa bàn xã Yên Mỹ và xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Mua bán trái phép hóa đơn là hành vi vi phạm pháp luật, tiếp tay cho trốn thuế, rửa tiền, gây thất thoát nghiêm trọng ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng lớn đến môi trường kinh doanh.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.