Phát hiện, thu giữ 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Thanh Hóa

Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, thu giữ 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty Duy Xinh (phường Hạc Thành) và hộ bà Nguyễn Thị Oanh ở Lô 609 MB8191 (phường Nguyệt Viên).

Ngày 2/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh và cơ sở sản xuất, kinh doanh da bì (lợn) tại 2 phường Hạc Thành và Nguyệt Viên. Qua kiểm tra đã phát hiện thu giữ 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Lực lượng Cảnh sát kinh tế kiểm tra số mặt hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Kiểm tra tại Công ty TNHH TM&DV Duy Xinh địa chỉ 10/59 Nguyễn Duy Hiệu và địa điểm kinh doanh ở chợ đầu mối Đông Hương, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ gần 2 tấn hàng hóa là thực phẩm đông lạnh, gồm các mặt hàng: Tràng trứng gia cầm, nầm lợn, ruốc lợn, bò khô, thịt lợn, chả cá, chả mực, mực, bạch tuộc, bào ngư và nhiều loại mặt hàng thực phẩm đông lạnh khác không có tem, nhãn, mác, nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo chủ cơ sở thừa nhận, số hàng hóa trên được thu mua trôi nổi trên thị trường với giá thành rẻ, sau đó mang về cấp đông và chủ yếu bán cho các quán nướng vỉa hè, quán lẩu, quán nhậu, quán ăn vặt…

Số thực phẩm không rõ nguồn gốc bị lực lượng Cảnh sát kinh tế thu giữ.

Kiểm tra tại hộ bà Nguyễn Thị Oanh ở Lô 609 MB8191, phố Nhữ Xá 1, phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ hơn 2 tấn da bì (lợn) không có nguồn gốc xuất xứ đang được bảo quản, chế biến thành bì sợi để bán ra thị trường làm nguyên liệu thực phẩm.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ nguồn gốc số thực phẩm trên, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối với các trường hợp liên quan.