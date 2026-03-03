Chính thức thông tin vụ nghi bị xịt thuốc mê, thôi miên cướp tài sản

Công an xã Krông Pắk có báo cáo chính thức gửi Công an tỉnh Đắk Lắk liên quan thông tin lan truyền trên mạng xã hội về nghi án "xịt thuốc mê, thôi miên để cướp tài sản" tại khu vực chợ nhỏ Hòa An, đồng thời khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Theo xác minh của Công an xã Krông Pắk, sáng 25/2, chị N.N.T.T (33 tuổi) cùng mẹ là bà Đ.T.D (55 tuổi) đi tìm một người tên Giang quen qua Facebook để làm rõ mâu thuẫn cá nhân.

Hai mẹ con chị N.N.T.T lần lượt hỏi thông tin tại một số địa điểm trên địa bàn xã Krông Pắk, nhưng không có kết quả. Khi đến khu vực chợ nhỏ Hòa An để dò hỏi, sau khi đưa hình ảnh người tên Giang trong điện thoại cho một tiểu thương xem, người này bất ngờ ngất xỉu.

Do trước đó tại chợ xuất hiện tin đồn về việc "bỏ bùa, thôi miên cướp tài sản", một số người dân đã nghi ngờ 2 mẹ con liên quan, khiến đám đông tụ tập. Lo ngại mất an toàn, 2 mẹ con chị N.N.T.T rời khỏi khu vực chợ.

Hình ảnh 2 mẹ con chị N.N.T.T vào tiệm tạp hóa hỏi thăm, nhưng bị nghi ngờ là các đối tượng xịt thuốc mê, thôi miên cướp tài sản. Ảnh: Cắt từ clip.

Đến trưa 27/2, chị N.N.T.T phát hiện trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng kèm hình ảnh cá nhân với nội dung vu khống "thôi miên cướp tài sản", nên trình báo công an. Qua xác minh, cơ quan chức năng khẳng định 2 mẹ con chị N.N.T.T có nhân thân rõ ràng, không tiền án, tiền sự; không có căn cứ cho thấy hành vi dùng thuốc mê hay thôi miên để cướp tài sản.

Việc người phụ nữ tại chợ ngất xỉu không liên quan đến mẹ con chị N.N.T.T, nguyên nhân cụ thể chủ tiệm tạp hóa ngất xỉu cần cơ quan y tế kết luận. Cơ quan Công an đang rà soát, xử lý các tài khoản đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật theo quy định pháp luật.