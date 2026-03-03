Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tóm gọn đối tượng vận chuyển 2 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp

  • Thứ ba, 3/3/2026 06:27 (GMT+7)
Lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 2 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp khi bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Cụ thể, hồi 19h15 ngày 1/3, tại bản Pá Nậm, xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên, Công an xã Thanh Nưa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an các đơn vị bắt quả tang đối tượng Vàng A Khá (SN 2004) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngoài số ma túy trên, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 môtô, 1 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan.

Đối tượng Vàng A Khá cùng tang vật.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số ma túy trên đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Chiến công trên tiếp tục khẳng định quyết tâm cao độ của lực lượng Công an tỉnh Điện Biên trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, kiên quyết đấu tranh, triệt phá các đường dây, đối tượng phạm tội về ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hiện vụ việc được tiếp tục đu tra, mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/tom-gon-doi-tuong-van-chuyen-2-banh-heroin-6-000-vien-ma-tuy-tong-hop-i798255/

Thu Trang - Anh Tuấn/Công an nhân dân

