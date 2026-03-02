Triệu tập 4 nghi phạm vụ đỗ xe giữa đường còn đánh người nhập viện

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng triệu tập 4 nghi phạm liên quan đến vụ đỗ xe giữa đường, đánh tài xế xe tải bị thương ở sống mũi phải nhập viện điều trị.

Chiều 2/3, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố triệu tập 4 nghi phạm liên quan đến vụ đỗ xe giữa đường, đánh tài xế xe tải bị thương ở sống mũi phải nhập viện điều trị.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Cụ thể, khoảng 14h30’ ngày 1/3, anh L.X.T lái xe ôtô tải BKS: 30L-395.58 đến khu vực Tổ dân phố Giữa Lương Quy, phường An Dương (Hải Phòng) thì gặp xe ôtô CX5 BKS: 15K – 01946, đuôi xe có dán chữ "Bê tông Đức Minh SĐT: 0936811xxx Vùng nguyên liệu - chọn niềm tin" đỗ giữa đường.

Anh L.X.T đã đỗ xe vào bên phải để nhường đường cho xe ôtô CX5 đi. Tuy nhiên, người lái xe ôtô CX5 có hạ kính cửa bên lái xuống, nhổ nước bọt về phía anh L.X.T và lái xe đỗ gọn vào ven đường.

Sau đó, 3 người đánh anh L.X.T bị thương tích ở mũi, phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng 1.

Anh L.X.T bị thương tích ở mũi.

Nhận được thông tin, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường An Dương tổ chức điều tra, xác định và triệu tập 4 đối tượng đánh anh L.X.T.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng điều tra để xử lý nghiêm.

Mới đây, Khoảng 21h50’, ngày 25/2, tại trước số nhà 136 Đường Máng Nước, TDP Bạch Đằng 1, Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), anh N.T.Đ (SN 2003, trú tại phường Lưu Kiếm, Hải Phòng) đỗ xe ôtô BKS: 15A-683.92, tại lề đường trước của nhà số nhà 136 Đường Máng Nước, (Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Thấy vậy, chị T.T.H.N (SN 1985, trú tại xã Việt Khê, Hải Phòng) là người thuê nhà kinh doanh tại địa chỉ trên đã dùng dây cáp khoá hai bánh xe ôtô vào hai xe máy của chị T.T.H.N dựng chặn phía sau và phía bên cửa lái của xe ôtô.

Sau đó, anh N.T.Đ gọi người lái xe ôtô bán tải để hỗ trợ. Lúc này, chị T.T.H.N có lời qua tiếng lại với lái xe ôtô bán tải và người dân sống xung quanh.

Đến khoảng 22h30’ cùng ngày, chị T.T.H.N chủ động mở khoá và di chuyển xe máy không chặn xe ôtô của anh Đức.

Hiện, Công an phường Thuỷ Nguyên đang thực hiện quá trình xử lý theo quy định của pháp luật.