Nam sinh trộm vàng bán lấy tiền mua iPhone 17 Pro Max tặng bạn gái

Lợi dụng bữa cơm họp mặt đầu năm đông người, nam sinh viên năm thứ ba trú ở phường Đa Mai (Bắc Ninh) đã lén lấy trộm 3 cây vàng, trị giá gần 600 triệu đồng của bà họ.

Theo đó, Công an phường Đa Mai (Bắc Ninh) tiếp nhận đơn trình báo của chị Lê Thị D (SN 1970, trú đường Bảo Ngọc, tổ dân phố Thanh Mai) về việc bị mất 3 cây vàng SJC cất trong két sắt đặt tại phòng khách.

Đối tượng Nam.

Theo trình báo, cửa nhà không có dấu hiệu bị cạy phá, hàng chục triệu đồng tiền mặt trong két vẫn còn nguyên. Riêng 3 cây vàng được giấu bên dưới tấm thảm lót két thì biến mất một cách bí ẩn.

Ngày mùng 4 Tết âm lịch (20/2), gia đình chị D tổ chức họp mặt đầu năm, rất đông người thân, họ hàng đến dự. Vài ngày sau khi kiểm tra lại tài sản, chị D mới phát hiện số vàng bị mất và trình báo cơ quan công an.

Từ dấu vết hiện trường và thông tin thu thập, lực lượng chức năng nhận định nhiều khả năng thủ phạm là người quen, từng có mặt tại gia đình trong dịp Tết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng khoanh vùng nghi vấn đối với Thân Văn Nam (SN 2005, trú tổ dân phố Thanh Mai), là cháu họ, gọi chị D bằng bà và có mặt trong bữa cơm họp mặt. Nam hiện là sinh viên năm thứ ba một trường đại học.

Sau khi trộm, Nam mang 1 cây vàng đến một cửa hàng vàng bạc đá quý trên đường Kim Giang (Hà Nội) bán được 180 triệu đồng. Số tiền này dùng để trả nợ, mua điện thoại iPhone 17 Pro Max tặng bạn gái và chi tiêu cá nhân.

Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Nam đã thừa nhận hành vi trộm cắp. Đối tượng khai nhận đã lấy 3 cây vàng vào ngày 21/2 (mùng 5 tháng Giêng).

Hai cây vàng còn lại được Nam giấu trong nệm tại phòng ngủ. Khi khám xét khẩn cấp nơi ở, cơ quan điều tra thu giữ 2 cây vàng SJC cùng nhiều tang vật liên quan. Bạn gái của Nam cũng đã giao nộp lại chiếc điện thoại cho cơ quan công an.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ Thân Văn Nam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.