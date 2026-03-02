Khởi tố, bắt tạm giam nguyên hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kon Pne

Nguyên hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kon Pne bị bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan đến việc lập hồ sơ khống, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Ngày 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Thu, nguyên Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong, tỉnh Gia Lai), về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt đối với Trần Thị Thu. Ảnh: CAT Gia Lai.

Theo hồ sơ vụ án, trong các năm học 2023-2024 và 2024-2025, mặc dù một số cá nhân không ký hợp đồng với nhà trường để thực hiện việc giảng dạy, Trần Thị Thu vẫn chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ tại Trường Mẫu giáo Kon Pne. Các hồ sơ bị lập khống gồm hợp đồng lao động, bảng chấm công, bảng phân công nhiệm vụ và bảng lương nhằm rút tiền ngân sách.

Cơ quan điều tra xác định số tiền bị rút trái quy định gần 500 triệu đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.