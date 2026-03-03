Làm rõ đối tượng chém đứt lìa cánh tay người ở đường tránh Vĩnh Yên

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết khẩn trương khám nghiệm hiện trường, truy xét nóng, rà soát camera an ninh, sau 36 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, đã triệu tập, làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Thành Công (SN 2008) và đồng phạm.

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông báo truy tìm nhóm côn đồ gây rối trật tự công cộng trên đường tránh Vĩnh Yên.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h20 ngày 1/3, tại đường Kim Ngọc kéo dài nối cầu Bắc Đầm Vạc, phường Vĩnh Yên, nhóm thanh niên trú tại địa bàn (khu vực xã Thanh Trù cũ) đi trên 3 môtô, mang theo dao quắm, đinh ba… với mục đích tìm nhóm đối tượng khác để giải quyết mâu thuẫn.

Đối tượng Nguyễn Thành Công tại cơ quan Công an.

Khi đến Tổ dân phố Rừng, các đối tượng đã chặn xe anh Đào Duy Đạt (SN 2009), trú tại xã Yên Lạc. Sau đó, Nguyễn Thành Công cầm tuýp sắt gắn dao quắm chém trúng khiến nạn nhân bị đứt lìa cánh tay phải rơi xuống đường. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn và vứt hung khí xuống khu vực hồ nước nhằm phi tang.

Trước sự manh động của các đối tượng và xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận quần chúng nhân dân, ngay sau khi nhận được thông tin báo cáo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương khám nghiệm hiện trường, truy xét nóng, rà soát camera an ninh, khoanh vùng, triệu tập các đối tượng liên quan; đồng thời, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kêu gọi nhân dân tố giác tội phạm.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp làm việc với phụ huynh, người giám hộ của các đối tượng để xác ninh thông tin ban đầu liên quan đến vụ việc.

Sau 36 giờ đồng hồ kể từ khi vụ việc xảy ra, đến sáng 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập và làm rõ Nguyễn Thành Công và Phạm Hồng Sơn (SN 2010, đều trú tại phường Vĩnh Yên) cùng nhiều đối tượng liên quan, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, trong số này có những đối tượng mới sinh năm 2010.

Nhóm đối tượng liên quan tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và Đại tá Trương Quang Hải, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đã trực tiếp làm việc với các đối tượng, phụ huynh, người giám hộ của các đối tượng để làm rõ một số nội dung thông tin ban đầu. Công an tỉnh Phú Thọ sẽ xử lý nghiêm minh nhằm giáo dục, răn đe, đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.