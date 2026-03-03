Khởi tố đối tượng hành hạ vợ con tàn nhẫn

Ngày 3/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phan Văn Minh (SN 1994, trú tại tổ dân phố Xuân Đông, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Hành hạ vợ, con".

Trước đó, ngày 24/2, Công an phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo về việc cháu Phan Thị M.T. (SN 2013, trú tại tổ dân phố Xuân Đông, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) bị bố đẻ là Phan Văn Minh (SN 1994, ở cùng địa chỉ trên) có hành vi trói cháu T. và dùng tay, chân, chổi quét nhà đánh gây thương tích, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể.

Đối tượng Phan Văn Minh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương điều tra, xác minh. Ngày 25/2, Cơ quan Công an đã làm rõ hành vi của Phan Văn Minh về tội "Hành hạ vợ, con".

Tại cơ quan Công an, đối tượng Phan Văn Minh khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày 19/2 đến ngày 22/2/2026 đã 4 lần đánh, hành hạ con và vợ đang mang thai là chị Nguyễn Thị T. (SN 1993).

Những vết bầm tím trên cơ thể cháu T. do bị bố đẻ đánh.

Đối tượng Phan Văn Minh là đối tượng có tính côn đồ, khi vợ và con làm trái ý với mình là đánh đập, hành hạ.

Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Văn Minh.