Pháp luật

Triệt phá ổ nhóm giả danh cảnh sát Nhật Bản, lừa đảo chiếm đoạt 11 tỷ

  • Thứ ba, 3/3/2026 20:10 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Lực lượng chức năng phát hiện 7 đối tượng người nước ngoài (3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc, 4 đối tượng quốc tịch Nhật Bản) có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, hồi 16h ngày 28/2, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội đồng loạt kiểm tra 4 địa điểm nghi vấn có người nước ngoài cư trú tại Khu đô thị Ciputra (phường Phú Thượng).
Ngoài ra, lực lượng chức năng kiểm tra căn hộ 1903, tòa S, Chung cư Mipec 122-124 Xuân Thủy (phường Cầu Giấy), qua đó triệt phá ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 8/2025 đến nay, các đối tượng xây dựng kịch bản giả danh cảnh sát, kiểm sát viên, tòa án Nhật Bản, gọi điện cho công dân đang sinh sống tại Nhật Bản.

Nhóm này thông báo đã "nhặt được túi giấy tờ" của bị hại, đồng thời đưa ra thông tin giả về việc dữ liệu cá nhân của họ bị sử dụng vào hoạt động phạm pháp, yêu cầu phối hợp "xác minh điều tra" và buộc chuyển tiền điện tử Ethereum (ETH) để "phục vụ điều tra". Tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 11 tỷ đồng.
Tang vật thu giữ gồm 65 điện thoại di động, 19 máy tính bảng, 3 máy tính xách tay, 12 bộ đàm, 4 bộ cảnh phục cảnh sát Nhật Bản và một số tiền mặt Việt Nam đồng.
Trước đó, tháng 1/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cũng đã phát hiện, triệt phá một nhóm lừa đảo công nghệ cao có tổ chức, xuyên quốc gia do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, sử dụng người Hàn Quốc để lừa đảo công dân Hàn Quốc.
Đối tượng Z.H (quốc tịch Trung Quốc) được xác định là chủ mưu, cầm đầu. Vụ việc cho thấy tình hình vi phạm pháp luật có yếu tố nước ngoài diễn biến phức tạp, mang tính tổ chức, xuyên quốc gia.

Các đối tượng lợi dụng chính sách thị thực điện tử thông thoáng để nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam, chọn Hà Nội làm nơi cư trú, ẩn náu, sau đó câu kết với các đối tượng mang quốc tịch khác để tổ chức hoạt động lừa đảo nhắm vào công dân nước ngoài, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và hình ảnh quốc gia.

