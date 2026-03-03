Triệt phá ổ nhóm giả danh cảnh sát Nhật Bản, lừa đảo chiếm đoạt 11 tỷ

Nhóm này thông báo đã "nhặt được túi giấy tờ" của bị hại, đồng thời đưa ra thông tin giả về việc dữ liệu cá nhân của họ bị sử dụng vào hoạt động phạm pháp, yêu cầu phối hợp "xác minh điều tra" và buộc chuyển tiền điện tử Ethereum (ETH) để "phục vụ điều tra". Tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 11 tỷ đồng .