Thu giữ hàng trăm miếng vàng và nhiều 'sổ đỏ' của ông chủ Hoàng Dân

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra Kết luận điều tra và đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và các đơn vị, địa phương liên quan.

Trong số 23 bị can, Cơ quan điều tra (CQĐT) đề nghị truy tố với nhiều tội danh khác nhau. Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN, cũ) Hoàng Văn Thắng bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh trên còn có các bị can Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình - QLXDCT, Bộ NN&PTNN (cũ); Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục QLXDCT, kiêm Giám đốc Ban 4); Trần Văn Lăng (nguyên Giám đốc Ban 2); Lê Văn Hiến (nguyên Giám đốc Ban 8).

Liên quan đến vụ án, bị can Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị đề nghị truy tố về 3 tội là “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”. 14 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo CQĐT, 59 công ty bán hóa đơn cho Công ty Hoàng Dân và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Công ty Hoàng Dân. Hành vi của các công ty này có dấu hiệu phạm tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Một số bị can trong vụ án.

Các công ty bán hoá đơn cho Công ty Hoàng Dân có địa điểm đăng ký kinh doanh tại nhiều địa phương, trong đó một số công ty đã bị Công an địa phương khởi tổ điều tra về cùng hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Vì vậy, CQĐT tách hành vi, tài liệu liên quan, chuyển Công an các tỉnh, thành phố Ninh Bình, Đắk Lăk, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Nội và Khánh Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý.

Quá trình điều tra vụ án, các bị can và người liên quan đã tự nguyện nộp số tiền hưởng lợi trái phép và nộp khắc phục hậu quả hơn 49 tỷ đồng . CQĐT cũng thu giữ tại nhà bị can Dân 175 miếng vàng; 204 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Đồng thời, kê biên 39 tài sản là quyền sử dụng đất, với tổng giá trị khoảng 241,7 tỷ đồng để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ của các bị can trong vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng có văn bản đề nghị rà soát, tạm dừng giao dịch tài sản là nhà đất, tài khoản ngân hàng, chứng khoán của các bị can để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án.

Trường hợp xác định các bị can đã hoàn thành nghĩa vụ bồi thường, đề nghị TAND TP Hà Nội xem xét, giải tỏa việc tạm dừng giao dịch để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bị can theo quy định của pháp luật.

Đối với hành vi vi phạm kế toán, kết luận điều tra thể hiện, từ năm 2009 - 2024, bị can Dân nhờ người thân đứng tên thành lập 7 doanh nghiệp trong hệ sinh thái Công ty Hoàng Dân. Để hợp thức hàng hóa, dịch vụ đầu vào của các doanh nghiệp, bị can Dân chỉ đạo Vũ Thị Kim Liên (kế toán trưởng) và Bùi Cao Nguyên (nhân viên kế toán) Công ty Hoàng Dân mua hóa đơn khống để hạch toán, kê khai thuế.

Ông chủ Công ty Hoàng Dân, bị can Nguyễn Văn Dân.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2018 - 2024, thực hiện chỉ đạo của Dân, bị can Liên và Nguyên đã mua 2.492 hóa đơn khống của 55 doanh nghiệp với tổng giá trị hơn 512 tỷ đồng . Các bị can thực hiên hành vi nâng khống một phần đối với 125 hóa đơn của 19 công ty với tổng giá trị hơn 128 tỷ đồng .

Trong số đó, Công ty Sao Vàng HG do Nguyễn Văn Giáp làm giám đốc ký 3 hợp đồng nâng khống và xuất 15 hóa dơn với giá trị nâng khống cho Côn ty Hoàng Dân là hơn 88,7 tỷ đồng .

CQĐT xác định, Công ty Hoàng Dân sử dụng hóa đơn khống để hợp thức hóa đơn đầu vào, quyết toán với chủ đầu tư của 4 dự án nông nghiệp và hạch toán vào chi phí khác nhằm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Dân chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán theo dõi, trong đó có hệ thống sổ ghi số liệu thực chi của doanh nghiệp và phần mềm đã chỉnh sửa để hợp thức hóa các khoản chi. CQĐT xác định, trong hành vi vi phạm kế toán, các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 99 tỷ đồng .

Quá trình điều tra, bị can Dân khai nhận khi thi công các dự án, Công ty Hoàng Dân phải thuê thêm nhân công, máy móc ở các địa phương nơi có dự án để thi công một số phần việc nhỏ lẻ. Do không có hóa đơn, chứng từ thanh toán nên Dân chỉ đạo nhân viên cân đối chi phí phân bổ, mua thêm hóa đơn khống hoặc nâng khống một phần giá trị hóa đơn đầu vào nhằm hợp thức giá trị đầu ra để quyết toán với chủ đầu tư.