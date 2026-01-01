Cuộc 'ngã giá' giữa giám đốc doanh nghiệp và cựu Thứ trưởng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất Kết luận điều tra và đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và xây dựng Hoàng Dân, các đơn vị, địa phương có liên quan.

Trong số 23 bị can, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hoàng Văn Thắng bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Trong khi đó, Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân), bị đề nghị truy tố về các tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ".

Theo lời khai của Nguyễn Văn Dân tại Cơ quan điều tra (CQĐT), do bản thân bị can đã biết bị can Hoàng Văn Thắng (khi đó là Thứ trưởng Bộ NN&PTNT), Trần Tố Nghị (khi đó là Quyền Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình - QLXDCT) từ năm 2012, khi Công ty Hoàng Dân thi công dự án hồ Ea rớt và dự án hồ Krông Pách Thượng và Bộ NN&PTNT triển khai đầu tư dự án hồ Bản Mồng, một ngày khoảng tháng 8/2017, Dân từ Ninh Bình lên Hà Nội, liên hệ và được cựu Thứ trưởng hẹn gặp tại nhà riêng.

Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng.

Khi vào nhà cựu Thứ trưởng, Dân xách theo một túi giấy, bên trong có 200.000 USD (loại 100 USD /tờ) để cạnh bàn uống nước. Trong cuộc nói chuyện, Giám đốc Công ty Hoàng Dân trình bày: "Hiện nay, Bộ chuẩn bị đầu tư dự án công trình hồ Bản Mồng, có gì nhờ anh quan tâm, tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng thầu". Dân sau đó nói: "Hôm nay, em có 200.000 USD biếu anh, mong anh giúp đỡ em".

Khi đó, bị can Hoàng Văn Thắng nói: "Anh sẽ ủng hộ và giúp đỡ chú, nhưng vì lãnh đạo Bộ có ý kiến chỉ đạo một số nhà thầu khác tham gia, nên em không thể làm cả được, anh chỉ có thể giúp em làm được khối lượng 400- 500 tỷ đồng thôi".

Vẫn theo lời khai của cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, khi làm việc với Giám đốc các Ban, vị này có chỉ đạo phải làm đúng quy định và tạo điều kiện cho các nhà thầu mạnh, có đủ điều kiện tham gia thi công.

Bị can Thắng thừa nhận việc cầm tiền của Giám đốc Công ty Hoàng Dân và tác động đến cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trong quá trình tham gia đấu thầu, thi công dự án hồ Bản Mồng là vi phạm pháp luật. Quá trình điều tra, cựu Thứ trưởng đã tự nguyện nộp khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi.

Khai báo tại CQĐT, Nguyễn Văn Dân cho biết khi bị can hỏi về chi phí cho lãnh đạo Bộ, bị can Hoàng Văn Thắng nói: "Nội dung này anh sẽ chỉ đạo anh Trần Tố Nghị, Quyền Cục trưởng Cục QLXDCT, giúp đỡ em, cũng như sẽ trao đổi cụ thể về tỷ lệ % chi phí với em. Em đến gặp anh Nghị để trao đổi công việc cụ thể nhé".

Cuộc trao đổi như trên diễn ra trong khoảng 10 phút, thì Dân xin phép ra về. Sau buổi trao đổi với cựu Thứ trưởng, Nguyễn Văn Dân đến gặp bị can Trần Tố Nghị nhờ vị này giúp đỡ Công ty Hoàng Dân được tham gia đấu thầu, trúng thầu dự án hồ Bản Mồng. Bị can Nghị đồng ý ngay và nói đã được Thứ trưởng Thắng chỉ đạo về việc này.

Một số bị can trong vụ án.

Quá trình trao đổi, Dân hỏi Nghị về tỷ lệ % tiền ngoài hợp đồng trích lại cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT và Ban 4. Bị can Nghị nói: "Lãnh đạo Bộ và Ban 4 tổng số là 8%, trong đó Cục và lãnh đạo Bộ là 5%, Ban 4 là 3%. Tỷ lệ này đã được bị can Hoàng Văn Thắng đồng ý. Giám đốc Công ty Hoàng Dân đồng ý và thống nhất tỷ lệ chi % như trên.

Sau khi Công ty Hoàng Dân trúng thầu, Dân đến nhà riêng của bị can Nghị, xách theo túi bên trong có 10 tỷ đồng . Giám đốc Công ty Hoàng Dân đặt túi tiền sau cánh cửa, lối vào phòng khách và nói: "Em biếu anh quà của dự án Bản Mồng". Đáp lời, Quyền Cục trưởng Cục QLXDCT Trần Tố Nghị nói: "Anh cảm ơn".

Còn theo lời khai của cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, vào cuối năm 2017, khi Bộ NN&PTNT triển khai đầu tư Dự án hồ Bản Mồng và giao cho Ban 4 làm chủ đầu tư, vị này được Dân gọi điện liên hệ xin gặp và bị can Thắng đồng ý.

Sau đó, Dân đến nhà riêng gặp cựu Thứ trưởng vào một buổi tối, xách theo một túi giấy nói có chút quà quê biếu anh và để cạnh bàn uống nước. Sau khi bị can Dân về, cựu Thứ trưởng Thắng kiểm tra, thấy trong túi quà có 200.000 USD (loại mệnh giá 100 USD /tờ).

Ngoài ra, vào một số ngày lễ, tết, bị can Dân cũng đến phòng làm việc của cựu Thứ trưởng Thắng chơi và đưa tổng cộng khoảng 500 triệu đồng. Sau khi nhận 200.000 USD của Dân, cựu Thứ trưởng trao đổi với cấp dưới Trần Tố Nghị về việc tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân tham gia thi công dự án hồ Bản Mồng, trên cơ sở làm đúng vì Công ty Hoàng Dân là nhà thầu mạnh.