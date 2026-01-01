Nhóm đối tượng 'quậy' trên đường bị công an TP.HCM mời làm việc

Nửa đêm, nhóm đối tượng chạy xe máy ra đường gây rối an ninh trật tự. Vụ việc xảy ra gần Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM gây bức xúc dư luận.

Ngày 1/1, Công an phường Chợ Lớn, TPHCM cho biết vừa mời nhóm thanh thiếu niên liên quan vụ việc trên đến làm việc và xử lý.

Nhóm đối tượng gây rối loạn an ninh trật tự phía sau Bệnh viện Chợ Rẫy bị người dân ghi hình lại.

Trước đó vào ngày 30/12/2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Chợ Lớn phát hiện một số tài khoản Facebook đăng tải thông tin liên quan đến vụ việc gây mất an ninh, trật tự xảy ra trên địa bàn phường, thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ bày tỏ bức xúc. Hành vi của các đối tượng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ. Qua đó xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày tại khu vực giao lộ Phạm Hữu Chí – Triệu Quang Phục.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, nhiều đối tượng tham gia, Công an phường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) - Công an TP.HCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, xử lý.

Với tinh thần kiên quyết, trong ngày 30/12/2025, lực lượng Công an đã mời 7 đối tượng có liên quan về trụ sở để làm việc. Qua xác minh, các đối tượng đều chưa đủ 18 tuổi, người lớn nhất 15 tuổi (sinh năm 2010), nhỏ nhất 13 tuổi (sinh năm 2012).

Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi gây mất an ninh, trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Hiện Công an phường Chợ Lớn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp với gia đình, nhà trường và các đơn vị chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường công tác quản lý, giáo dục, phòng ngừa tái phạm.

Qua vụ việc, Công an phường Chợ Lớn khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tụ tập, tham gia các hành vi gây rối trật tự công cộng. Việc đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cần bảo đảm chính xác, tránh gây hiểu nhầm, hoang mang dư luận. Mọi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị lực lượng Công an kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm.