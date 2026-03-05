Khởi tố 30 bị can liên quan vụ án 'Xôi lạc TV'

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp cùng Công an tỉnh Hưng Yên điều tra vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống "Xôi lạc TV".

Ngày 5/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05 Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 30 người về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Theo A05, hệ thống "Xôi lạc TV" có biểu hiện phát tán, tiếp sóng trái phép một số nội dung thuộc quyền khai thác hợp pháp của các chủ thể quyền, đồng thời lồng ghép quảng cáo, đường dẫn, cơ chế điều hướng tới các nền tảng liên quan hoạt động cờ bạc, đánh bạc.

Các hoạt động nêu trên gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội; tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật; đồng thời xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đại diện A05 khẳng định không có "vùng cấm" trên không gian mạng. Mọi hành vi vi phạm bản quyền, tổ chức đánh bạc và đánh bạc sẽ bị truy vết tận gốc và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

"Trong thời gian tới, công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 'bản quyền số' sẽ tiếp tục được đẩy mạnh với sự tham gia của nhiều lực lượng, nhiều giải pháp công nghệ", đại diện A05 cho hay.

Đại tá Nguyễn Huy Lục (Trưởng phòng 5 Cục A05) và trung tá Phạm Văn Hiểu (Phó trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên) cung cấp thông tin về vụ án.

Đến nay, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, phối hợp cùng Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của hệ thống. Số lượng các đối tượng tham gia nhiều, được tổ chức chặt chẽ, phân chia làm các bộ phận và được che đậy dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ.

Hôm 2/2, toàn bộ hệ thống trang nói trên bị "đóng băng" mà không có thông báo. Trước đó, nền tảng phát sóng vi phạm bản quyền này vẫn hoạt động 24/7, chiếu và bình luận nhiều môn thể thao ở các giải đấu ở mọi khung giờ. Trang mạng xã hội của web lậu và các bình luận viên ẩn danh cũng không có bài đăng mới từ thời điểm nói trên.

Các website như xoilac, vebo, thapcam nằm trong danh sách đen vi phạm bản quyền tại Việt Nam nhiều năm qua. Dù bị các nhà mạng trong nước chặn truy cập, các trang này thường nhanh chóng "thoát xác" bằng việc cập nhật, đổi sang URL khác để hoạt động.

Bằng cách này, hệ thống trang vi phạm bản quyền, quảng cáo cá độ phi pháp vẫn âm thầm hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến các nhà cung cấp truyền hình trả tiền trong nước.

Các nền tảng vi phạm bản quyền như trên có nhiều năm hoạt động tại Việt Nam. Trước đó, Bộ TT&TT đã đưa nhiều tên miền trong số này vào danh sách đen cấm quảng cáo. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu truy tìm nguồn cấp nội dung, nhà mạng chặn truy cập website.