Web phim lậu lớn nhất Việt Nam đóng cửa

Website R*phim, có lượng truy cập hàng chục triệu mỗi tháng vừa thông báo đóng cửa. Động thái xuất hiện ngay sau khi hệ thống Xoilac bị đóng băng.

Thêm nền tảng nội dung vi phạm bản quyền biến mất sau Xoilac.

Nền tảng R*phim, hoạt động từ 2025, chuyên đăng tải các nội dung phim ảnh vi phạm bản quyền, nhận được lượng truy cập lớn tại Việt Nam. Sau phimmoi.net, website này là nơi phát tán điện ảnh "lậu" lớn nhất, duy trì trong thời gian dài. Đến sáng ngày 5/2, trang nói trên bất ngờ thông báo đóng cửa, ngừng hoạt động.

"Tuy nhiên sau nhiều suy nghĩ chúng tôi nhận ra rằng sự tồn tại của web vẫn phần nào ảnh hưởng tới các nền tảng chính thống. Vì vậy, website cần có hành động rõ ràng hơn để thể hiện trách nhiệm của mình trong vấn đề này. R*phim sẽ khép lại hành trình từ hôm nay, 5/2. Mong mọi người thử trải nghiệm các nền tảng bản quyền như FPT Play hay TV360. Các nền tảng đó hiện làm rất tốt", người vận hành website viết trên trang chủ.

Hiện tại, khi người dùng truy cập đường dẫn website nói trên, chỉ có thông báo phủ trang xuất hiện. Toàn bộ giao diện chọn phim hay các nội dung khác đều trỏ về thông báo này. Ứng dụng trên điện thoại, TV của R*phim cũng ngừng hoạt động cùng thời điểm.

Trong thời gian ngắn vận hành, website nói trên nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đặt quảng cáo ở nhiều nền tảng khác, thu hút người dùng. Trang có giao diện mô phỏng các ứng dụng OTT hàng đầu như Netflix, tốc độ tải phim nhanh và độ phân giải cao nên thu về lượng truy cập lớn. Theo dữ liệu từ SimilarWeb, R*phim là nền tảng phim lậu nhiều truy cập nhất tại Việt Nam trong thời gian dài với hàng chục triệu người dùng mỗi tháng.

Trong thời gian hoạt động, trang R*phim còn có mô hình chuyên nghiệp khi xây dựng cả ứng dụng cho điện thoại Android, iOS, Android TV. Bên cạnh treo quảng cáo cờ bạc phi pháp, quản trị viên bán cả gói đăng ký theo tháng như Netflix, thu lợi bất chính. Trước R*phim, loạt trang trong hệ thống xôi lạc cũng đóng băng từ ngày 2/2. Toàn bộ nội dung bóng đá lậu bị xóa, trận đấu mới không còn bình luận, trực tiếp.

Trong nhiều năm qua, những nền tảng phi pháp, vi phạm bản quyền này liên tục bị nhắc tên khi chúng gây ảnh hưởng đến các đơn vị chính thống, gây thiệt hại lớn.