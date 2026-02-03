Hệ thống web lậu xoilac, vebo, thapcam 'đóng băng'

Loạt website chuyên chiếu bóng đá, thể thao vi phạm bản quyền tại Việt Nam bất ngờ đóng băng hoạt động từ ngày 2/2.

Hệ thống web lậu xoilac bất ngờ dừng hoạt động.

Các website như xoilac, vebo, thapcam nằm trong danh sách đen vi phạm bản quyền tại Việt Nam nhiều năm qua. Dù bị các nhà mạng trong nước chặn truy cập, các trang này thường nhanh chóng “thoát xác” bằng việc cập nhật, đổi sang URL khác để hoạt động.

Bằng cách này, hệ thống trang vi phạm bản quyền, quảng cáo cá độ phi pháp vẫn âm thầm hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến các nhà cung cấp truyền hình trả tiền trong nước.

Đến hôm 2/2 vừa qua, toàn bộ trang nói trên bị “đóng băng” mà không có thông báo. Trước đó, nền tảng phát sóng vi phạm bản quyền này vẫn hoạt động 24/7, chiếu và bình luận nhiều môn thể thao ở các giải đấu ở mọi khung giờ. Trang mạng xã hội của web lậu và các bình luận viên ẩn danh cũng không có bài đăng mới từ thời điểm nói trên.

Web lậu không còn chiếu nội dung dù có lịch cài sẵn.

Hiện đường dẫn đến các website của hệ thống xoilac vẫn có thể truy cập từ Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả trận đấu trong lịch chiếu cung cấp sẵn đều không có nội dung. Từ tối 2/2, nhiều chương trình quan trọng vốn có bình luận viên cũng chỉ phát sóng theo nguồn nhà đài.

Các tài khoản Telegram, vốn cung cấp đường dẫn xem bóng đá lậu tự động, cập nhật kết quả hay video trận đấu cũng không có hoạt động mới từ rạng sáng ngày 2/2.

Các nền tảng vi phạm bản quyền như trên có nhiều năm hoạt động tại Việt Nam. Trước đó, Bộ TT&TT đã đưa nhiều tên miền trong số này vào danh sách đen cấm quảng cáo. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu truy tìm nguồn cấp nội dung, nhà mạng chặn truy cập website.

Trước đó, website chuyên chiếu phim lậu sừng sỏ phimmoi.net cũng bị ngăn chặn tại Việt Nam. Tháng 8/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến website Phimmoi xảy ra tại TP.HCM.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định từ năm 2014, Nguyễn Tuấn Tú (quê Lâm Đồng) có kế hoạch xây dựng phát triển website chiếu phim trực tuyến miễn phí trên mạng.

Từ đó, Tú thuê hai người có trình độ kỹ thuật cao thực hiện lập trình, quản trị, vận hành website Phimmoi để sao chép, khai thác, sử dụng, trình chiếu, truyền đạt các tác phẩm điện ảnh ra công chúng khi chưa được phép của chủ thể quyền và kinh doanh quảng cáo sản phẩm, dịch vụ nhằm thu lợi bất chính.