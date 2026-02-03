Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhà cái trong ảnh của Tiểu Vy

  Thứ ba, 3/2/2026
Nhà cái xuất hiện trong ảnh Hoa hậu Tiểu Vy đăng từng nhiều lần có mặt cùng người nổi tiếng trong nước

Hoa hậu Tiểu Vy. Ảnh: FBNV.

Ngày 2/2, Tiểu Vy đăng ảnh tại sự kiện MotoGP ở Malaysia. Trong khung hình hoa hậu công khai, logo nhà cái xuất hiện nhiều lần, rõ nét với kích thước lớn. Từ đây, người dùng mạng xã hội có nhiều ý kiến trái chiều. Một số tài khoản nhắc nhở Tiểu Vy về việc để lọt hình ảnh web cá độ phi pháp, vốn bị cấm hoạt động và quảng cáo tại Việt Nam.

Sau đó, bài đăng nói trên biến mất khỏi trang Facebook chính thức của Tiểu Vy.

Thực tế, nhà cái B** xuất hiện trên fanpage nàng hậu không phải lần đầu xuất hiện cạnh người nổi tiếng tại Việt Nam. Đầu năm 2025, Ưng Hoàng Phúc cũng tham dự sự kiện đua xe MotoGP tại Thái Lan. Ở đây, nam ca sĩ đăng tải nhiều hình ảnh đội đua và phòng chờ nhưng lại chứa logo web cờ bạc B**. Trong video trải nghiệm sự kiện của Ưng Hoàng Phúc, hình ảnh nói trên lặp lại nhiều lần. Đến nay, hình ảnh, clip nói trên đều đã biến mất khỏi tài khoản mạng xã hội của nhân vật này.

Tieu Vy anh 1

Ảnh Tiểu Vy chụp chung với logo nhà cái. Ảnh: FBNV.

Đến cuối 2025, Ưng Hoàng Phúc cùng 4 ca sĩ khác trong nhóm Ngũ Hổ Tướng còn vướng bê bối quảng cáo cho web cá độ trong MV. Kết quả nhóm này phải lên cơ quan chức năng làm việc. Trên Facebook, nam ca sĩ thanh minh rằng mình không liên quan và không quảng cáo web cá độ.

Năm 2021, cựu cầu thủ Lê Công Vinh cũng vướng bê bối với nhà cái B**, xuất hiện trên ảnh Tiểu Vy vừa đăng. Trong các đoạn quảng cáo trên mạng xã hội, danh thủ mặc áo có logo đơn vị cá độ phi pháp, hô khẩu hiệu "B** Live TV là lựa chọn của mình". Trong một số cảnh quay, nam cầu thủ còn ký vào hợp đồng "đại sứ thương hiệu", nhảy múa, mặc áo in logo B**.

"Họ cam kết chỉ là ứng dụng xem TV online và có tên miền hoàn toàn khác, không liên quan đến cá cược. Tuy nhiên, chúng tôi nhận được tin các trang web cá cược đang dùng hình ảnh Công Vinh trái phép. Phía Công Vinh đã liên hệ xử lý từ tuần trước nhưng không nhận được phản hồi. Chúng tôi đang thu thập chứng cứ và nhờ luật sư làm việc", đại diện Công Vinh cho biết sau khi vụ việc gây chú ý.

Tieu Vy anh 2

Lê Công Vinh trong quảng cáo web cá độ B**.

Trong các sự việc người nổi tiếng quảng cáo web cá độ, phản ứng chung của giới nghệ sĩ thường xuyên là “không biết”, “không liên quan”. Theo các luật sư, chuyên gia truyền thông, cách lý giải này không hợp lý.

Về phía Hoa hậu Tiểu Vy, người đẹp cho biết cô tham dự sự kiện ra mắt giải đua nói trên với tư cách khách mời theo lời mời từ ban tổ chức. Sự kiện có sự tham gia của nhiều khách mời và đại diện đến từ các quốc gia khác nhau.

"Trong khuôn khổ chương trình, tôi có tham gia chụp hình lưu niệm tại khu vực chung của sự kiện. Tại thời điểm chụp hình, trong bối cảnh hoạt động chung của chương trình, tôi đã chưa rà soát đầy đủ các chi tiết xuất hiện trong khung hình cũng như nội dung trước khi đăng tải, dẫn đến sơ suất ngoài mong muốn và gây ra những hiểu lầm, phản hồi không tích cực từ khán giả. Ngay khi nhận được các góp ý, tôi đã chủ động rà soát và gỡ bỏ các hình ảnh liên quan", hoa hậu nói.

Hoa hậu Tiểu Vy khẳng định cô không tham gia quảng bá, hợp tác hay liên quan đến bất kỳ hoạt động nào ngoài khuôn khổ sự kiện ra mắt giải đua MotoGP. Hoa hậu lên tiếng xin lỗi về sự thiếu cẩn trọng này và xem đây là bài học để bản thân hoàn thiện hơn trong quá trình hoạt động.

Hùng Phi

Tiểu Vy Trần Tiểu Vy MotoGP Tiểu Vy Live TV Cá độ Ưng Hoàng Phúc

  • Trần Tiểu Vy

    Trần Tiểu Vy

    Trần Tiểu Vy (sinh năm 2000 tại Hội An, tỉnh Quảng Nam) là Hoa hậu Việt Nam 2018 đăng quang ngày 16/9/2018 tại TPHCM. Tiểu Vy có chiều cao 1m74 cùng số đo 3 vòng là 84-63-90.

    • Ngày sinh: 23/8/2000
    • Chiều cao: 1,74 m
    • Cân nặng: 55 kg
    • Quê quán: Hội An, Quảng Nam

