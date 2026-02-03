Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người dùng iPhone không còn phải ghen tị với Oppo, Vivo

  • Thứ ba, 3/2/2026 08:30 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Khả năng zoom quang học của iPhone vẫn luôn bị xem là "đi sau" so với các đối thủ từ Trung Quốc. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bộ phụ kiện mới đang hứa hẹn thay đổi cuộc chơi.

Bộ kit RetroVa trông gần như giống hệt với các phụ kiện của PGYTech dành cho Vivo và Oppo. Ảnh: PGYTech.

Những năm gần đây, cuộc đua nhiếp ảnh di động đã chuyển trọng tâm sang ống kính tele. Trong khi Apple vẫn dừng lại ở mức zoom quang 4x trên dòng 17 Pro Max, các đối thủ Trung Quốc đã có bước tiến dài. Những mẫu flagship như Vivo X200 Pro hay Oppo Find X8 Pro không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng phóng đại mà còn nâng tầm trải nghiệm thông qua việc bắt tay với các "tượng đài" nhiếp ảnh thế giới.

Điển hình như Xiaomi hợp tác với Leica, Vivo cùng Zeiss hay Oppo đồng hành với Hasselblad. Những liên minh này đã cho ra đời các bộ "Photography Kit" chuyên dụng, biến điện thoại thành máy ảnh thực thụ với đầy đủ báng cầm, vòng chuyển đổi ống kính và hệ thống kính lọc (filter) chuyên nghiệp.

iPhone luôn là lựa chọn hàng đầu của giới làm phim nhờ sự ổn định, việc Apple bỏ ngỏ mảng phụ kiện chính chủ đã khiến iPhone "lép vế" về trải nghiệm cầm nắm và khả năng can thiệp vật lý vào ống kính. Khoảng trống này đã tạo điều kiện để PGYTech - nhà sản xuất đứng sau hệ thống phụ kiện nhiếp ảnh trên các dòng flagship gần đây của Vivo và Oppo, đưa giải pháp này lên iPhone.

iPhone anh 1

Bộ phụ kiện dành riêng cho các dòng iPhone 16 và 17 Pro/Pro Max. Ảnh: PGYTECH.

Bộ phụ kiện có tên gọi “RetroVa Vintage Imaging Kit”, mang dáng dấp của những bộ kit nhiếp ảnh chuyên nghiệp với đầy đủ "đồ chơi": Từ ốp lưng tùy biến, báng cầm (grip) tích hợp pin dự phòng và các phím điều khiển thủ công, cho đến nhân vật chính là ống kính mở rộng tiêu cự 2,35x. Đáng chú ý, đây là bộ kit đầu tiên tích hợp thêm khe cắm thẻ nhớ microSD - một tính năng mà người thường xuyên chụp ảnh trên iPhone luôn mong muốn.

Sản phẩm được thiết kế tương thích với các dòng iPhone 16 và 17 Pro/Pro Max. Tuy nhiên, vì đây là phụ kiện bên thứ ba, ống kính mở rộng này sẽ chỉ hoạt động tối ưu thông qua ứng dụng chụp ảnh riêng của PGYTech thay vì ứng dụng camera mặc định của Apple.

Về mặt kỹ thuật, bộ mở rộng này giúp kéo dài tiêu cự vật lý của ống kính. Thay vì phải phụ thuộc vào các thuật toán zoom kỹ thuật số vốn làm suy giảm chất lượng hình ảnh và gây hiện tượng nhiễu hạt (noise), phụ kiện của PGYTECH giúp người dùng thu được hình ảnh bằng ống kính quang học. Kết quả là những bức ảnh chụp xa có độ sắc nét, độ tương phản và chiều sâu không thua kém gì các mẫu smartphone chuyên chụp zoom hàng đầu hiện nay.

Thị trường không thiếu các loại ống kính gắn ngoài cho iPhone, nhưng một bộ phụ kiện nhiếp ảnh đầy đủ và đồng bộ như thế này lại hiếm. Hệ thống phần cứng của PGYTech trên Vivo X200 Ultra và Oppo Find X9 Pro đều nhận được những phản hồi rất tích cực, đặc biệt là ở sự tiện dụng của báng cầm chuyên nghiệp cùng khả năng mở rộng tiêu cự đầy ấn tượng từ ống kính.

Với "vũ khí" từ PGYTECH, người dùng iPhone có thể tự tin về khả năng chụp zoom với những chiếc smartphone flagship đến từ Trung Quốc.

Bộ phụ kiện được niêm yết với mức giá 229,95 USD (khoảng 184 USD đối với các đơn hàng sớm trên Kickstarter). Dù người dùng có thể linh hoạt mua riêng ốp lưng và báng cầm để tiết kiệm chi phí nếu không có nhu cầu sử dụng ống kính, đây vẫn là mức giá khá cao, xứng đáng để người dùng đặt kỳ vọng về độ bền cũng như trải nghiệm mà sản phẩm mang lại.

Việt Anh

