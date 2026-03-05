Lật tẩy đường dây đá gà gian lận công nghệ cao của 'Chú Ba Tân Định'

Sử dụng cân điện tử có thể điều khiển từ xa để "phù phép" trọng lượng gà, thao túng kèo cược và đảm bảo phần thắng, đường dây đá gà do Nguyễn Lê Hoài Ân (tức "Chú Ba Tân Định") đứng sau điều hành đã qua mặt nhiều con bạc với số tiền ăn thua hàng trăm triệu đồng mỗi trận.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM (PC02) cho biết đang tiếp tục đấu tranh, sàng lọc để xử lý Lê Văn Tuấn (40 tuổi), Phạm Thành Nhịnh (47 tuổi), Trịnh Linh Dương (32 tuổi), Nguyễn Lê Hoài Ân (tức "Chú Ba Tân Định") cùng hơn 40 người khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Nguyễn Lê Hoài Ân (tức "Chú Ba Tân Định") tại cơ quan công an.

"Bùa phép" để lật kèo

Theo điều tra ban đầu, Tuấn và Nhịnh giữ vai trò trọng tài; Dương là "biện gà", trực tiếp kiểm tra, sắp xếp cặp gà cùng hạng cân, làm trung gian nhận cược và hỗ trợ trọng tài. Nguyễn Hữu Khang phụ trách sân bãi, công cụ đá gà và nước phục vụ các con bạc.

Bề ngoài, Nhịnh, Tuấn và Dương đứng ra tổ chức các kèo đá độ, song thực chất toàn bộ hoạt động nằm dưới sự điều hành của Ân, một chủ gà có "máu mặt" tại khu vực Bình Dương (cũ). Các chủ gà trên địa bàn có quan hệ quen biết với nhóm này, mọi kèo đá đều được sắp xếp và kiểm soát tỷ lệ thắng thua.

Để lập sới gà bịp, nhóm của Ân đặt làm một cân điện tử có thể điều khiển từ xa. Trên danh nghĩa, các cặp gà được ghép theo hạng cân tương đương nhưng thực tế trọng lượng đã bị can thiệp.

Cân điện tử các đối tượng dùng để gian lận cá độ.

Cơ quan điều tra xác định chiếc cân có thể thay đổi số ký theo ý muốn của nhóm cầm đầu. Khi có chủ gà muốn "đá xổ", nhóm sẽ sắp xếp đá với gà quen có trọng lượng thực tế lớn hơn, sau đó dùng thiết bị điều chỉnh cân để hạ ký, tạo thế "kèo dưới" nhằm thu hút tiền cược.

Điển hình ngày 28/2, một nhóm mang gà úa nặng 2,8 kg đến cáp kèo. Phía Ân có gà bướm nặng hơn 3 kg, vượt trội về thể trạng. Tuy nhiên, tại bãi đất trống trong vườn cao su phía sau căn nhà không số ở khu phố 2, phường Hòa Lợi, nhóm này đã dùng remote điều khiển cân, biến trọng lượng hơn 3 kg của gà bướm xuống còn 2,7 kg - nhẹ hơn đối thủ 0,1 kg để đứng "kèo dưới".

Kèo chấp được chốt với tổng số tiền ăn thua hơn 270 triệu đồng. Trọng tài hưởng 5% tiền thắng. Ân cược 100 triệu đồng vào gà bướm, các "tay trong" đặt 5-10 triệu đồng; phía còn lại cược hàng trăm triệu đồng. Chỉ ít phút sau khi thả gà, gà úa bị hạ gục.

Bị vây ráp khi đang chung tiền

Khi các bên đang chung chi, hàng trăm trinh sát PC02, lực lượng Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan bất ngờ ập vào vây ráp. Nhiều đối tượng hoảng loạn tháo chạy nhưng đều bị khống chế.

Khám xét tại chỗ, công an thu giữ các remote điều khiển cân điện tử trong người nhóm Tuấn, Nhịnh, Dương. Trước chứng cứ, các đối tượng thừa nhận hành vi gian lận nhằm đảm bảo lợi nhuận, trong đó Ân là người đứng sau điều phối toàn bộ.

Các đối tượng bị bắt cùng tang vật.

Theo PC02, các đường dây tổ chức cờ bạc hiện nay sử dụng nhiều thiết bị công nghệ tinh vi để chi phối kết quả, khiến người chơi rơi vào bẫy đã được sắp đặt sẵn. Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động cờ bạc trái phép, tránh nguy cơ mất tài sản và phải chịu trách nhiệm hình sự.

Như Tiền Phong đưa tin trưa 28/2/2026, sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền tại bãi đất trống phía sau một căn nhà không số thuộc Tổ 14, khu phố 12, phường Hòa Lợi, TP.HCM.

Các đối tượng trong sới gà bị triệt phá tại cơ quan công an.

Tụ điểm do Lê Văn Tuấn (SN 1986), Phạm Thành Nhịnh (SN 1979) và Trịnh Linh Dương (SN 1994, cùng trú tại phường Hòa Lợi) cầm đầu, thu hút nhiều con bạc từ các địa phương khác đến tham gia, với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 45 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ hơn 300 triệu đồng, 8 con gà đá, 38 điện thoại di động, 32 xe máy, 2 ôtô cùng nhiều tang vật liên quan. Các đối tượng đã được đưa về cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ vai trò, xử lý theo quy định pháp luật.