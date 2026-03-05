Liên tiếp chặn 2 vụ vận chuyển trái phép gần 13 kg vàng qua Nội Bài

Liên tiếp 2 ngày 2-3/3/2026, lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn 2 vụ vận chuyển trái phép gần 13 kg vàng qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và Cục Hải quan Bộ Tài Chính về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 2272/QCPH-CHQ-QLXNC ngày 14/1/2026 trong thực hiện trao đổi cung cấp thông tin phục vụ quản lý Nhà nước về hải quan và xuất nhập cảnh; tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra soi chiếu và rà soát hành khách nghi vấn nhằm phát hiện các vụ việc liên quan đến vận chuyển hàng hóa trái phép vào Việt Nam.

Tang vật bị thu giữ.

Qua đó, trong 2 ngày liên tiếp 2-3/3/2026, Công an cửa khẩu cảng HKQT Nội Bài và Hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài đã phối hợp với Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP Hà Nội) tiến hành kiểm tra, soi chiếu và phát hiện 2 vụ việc nghi vấn vận chuyển 12.861 kg vàng trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam qua cảng HKQT Nội Bài.

Cụ thể, rạng sáng 2/3, phát hiện hành khách N.T.Q đi chuyến bay 7C2201 từ Hàn Quốc về Nội Bài có nhiều nghi vấn, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành lý của người này, phát hiện 5 miếng kim loại nghi là vàng, có trọng lượng khoảng 561gam, được cất giấu tinh vi.

Tiếp đó, khoảng 9h40 ngày 3/3, tại khu vực cửa hải quan số 3, 6 và 7, lực lượng chức năng phát hiện 4 hành khách đi chuyến bay VN579 từ Đài Loan (Trung Quốc) về Nội Bài có nhiều biểu hiện nghi vấn, không thực hiện khai báo hải quan theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hành khách P.T.H cất giấu trong người 10 miếng kim loại nghi là vàng, nặng khoảng 5 kg; hành khách V.T.M cất giấu trong người 5 miếng kim loại nghi là vàng, nặng khoảng 1,1 kg; hành khách N.V.L giấu trong người 6 miếng kim loại nghi là vàng, nặng khoảng 3,5 kg; hành khách S.M.H giấu trong người và đeo trên tay 7 miếng kim loại nghi là vàng, nặng khoảng 2,7 kg.

Qua công tác đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận số kim loại trên là vàng; được thuê vận chuyển từ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) vào Việt Nam. Hai vụ việc đang được cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.