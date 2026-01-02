Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tai nạn liên hoàn đêm giao thừa ở Hải Phòng

  • Thứ sáu, 2/1/2026 13:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an TP Hải Phòng đang xác minh, làm rõ vụ tài xế ôtô gây tai nạn liên hoàn, cố thủ bên trong xe, xảy ra đêm 31/12/2025 tại dải vườn hoa trung tâm Hải Phòng.

Ngày 2/1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ vụ va chạm giao thông, xảy ra đêm 31/12/2025 tại phố Trần Phú, thuộc phường Gia Viên.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h30 (thời khắc chuyển giao năm mới), trước số 106 Trần Phú (Gia Viên, Hải Phòng) xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn.

Thời điểm trên, tài xế Phạm V.T (SN 1988, trú phường Hải An) điều khiển ô tô mang BKS 15A-340.xx va chạm với hai xe máy mang BKS 16P-41.xx do B.Đ.Đ (SN 2007) điều khiển và xe mang BKS 15B2-726xx do N.Đ.H (SN 2000) điều khiển.

Sau va chạm liên hoàn, tài xế cố thủ trong xe.

Ngoài ra, va chạm khiến nhiều người tham gia giao thông phố trung tâm Hải Phòng sợ hãi. Rất may, va chạm không gây thiệt hại về người, còn 3 phương tiện hư hỏng.

Một số người chứng kiến chia sẻ, thời điểm trên hàng vạn người dân di chuyển lên dải vườn hoa trung tâm, trên phố Trần Phú, khu vực trước quảng trường nhà hát Hải Phòng xem ca nhạc, chương trình nghệ thuật chào đón năm mới 2026.

Bất ngờ ô tô mang BKS 15A-340xx di chuyển vào phố Trần Phú. Khi tài xế lùi ô tô, bất ngờ va chạm với nhiều phương tiện xe máy. Đáng chú ý, sau va chạm, tài xế cố thủ bên trong ô tô.

Sau một thời gian dài, lực lượng chức năng áp dụng biện pháp cần thiết, nam tài xế mới xuống xe trình diện. Xuống xe, nam tài xế có biểu hiện không tỉnh táo.

Ngày đầu năm 2026: Toàn quốc xảy ra 49 vụ tai nạn làm 18 người chết

Trong ngày đầu tiên của năm mới 2026, toàn quốc xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 41 người, so với ngày cùng kỳ năm 2025, giảm 24 vụ, giảm 23 người chết.

19 giờ trước

Nhập viện cấp cứu vì bị bánh xe container văng trúng người

Ngày 1/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ tai nạn giao thông hy hữu khi chiếc bánh xe đầu kéo bất ngờ văng ra khỏi xe và lao trúng một phụ nữ làm bị thương nặng.

23 giờ trước

Xe khách coi thường biển cấm, liều lĩnh vượt ẩu trên quốc lộ

Xe khách của nhà xe Dũng Mạnh tuyến Nghệ An - Lao Bảo khi di chuyển trên quốc lộ 9 (Quảng Trị) vượt ẩu ở đoạn đường cấm vượt, suýt gây tai nạn trong đêm.

44:2664 hôm qua

https://tienphong.vn/xac-minh-vu-tai-nan-lien-hoan-dem-giao-thua-o-hai-phong-post1809756.tpo

Nguyễn Hoàn/Tiền Phong

tai nạn liên hoàn Hải Phòng Xác minh va chạm giao thông

