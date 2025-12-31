Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe khách coi thường biển cấm, liều lĩnh vượt ẩu trên quốc lộ

  Thứ tư, 31/12/2025 18:28 (GMT+7)
Xe khách của nhà xe Dũng Mạnh tuyến Nghệ An - Lao Bảo khi di chuyển trên quốc lộ 9 (Quảng Trị) vượt ẩu ở đoạn đường cấm vượt, suýt gây tai nạn trong đêm.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản tài xế Trần Thanh H. (SN 1985, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) lái xe khách biển kiểm soát 37F-002.xx của nhà xe Dũng Mạnh chạy tuyến Nghệ An - Lao Bảo (Quảng Trị) về hành vi "Vượt xe tại vị trí có biển báo cấm vượt".

Trước đó, Cục CSGT (Bộ Công an) nhận được phản ánh, lúc 20h51 ngày 12/12, trên tuyến quốc lộ 9 ở Quảng Trị có tài xế xe khách biển số 37F-002.xx của nhà xe Dũng Mạnh có hành vi vượt xe tại đoạn đường có biển báo cấm vượt xe, suýt gây tai nạn với xe chạy ngược chiều.

Xe khach vuot au anh 1

Hành vi vượt ẩu tại đoạn đường cấm vượt suýt gây tai nạn của tài xế xe khách được camera hành trình của xe ngược chiều ghi lại. Ảnh cắt từ clip.

Tin báo này được Cục CSGT chuyển xuống Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị để xác minh, xử lý. Qua đó, lực lượng CSGT Quảng Trị xác định tài xế điều khiển xe khách vượt ẩu kể trên là Trần Thanh H.

Theo lãnh đạo Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) với hành vi trên, tài xế Trần Thanh H. bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đầu tháng 12/2025, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cũng lập biên bản xử lý vi phạm hành chính số tiền 19 triệu đồng đối với tài xế xe khách đi ngược chiều trên quốc lộ 1A.

Theo đó, lúc 9h25, ngày 3/12, tại Km 669+900 quốc lộ 1 đoạn qua xã Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị), ông C.X.L (SN 1979, trú xã Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Trị) ngang nhiên lái xe khách biển kiểm soát 73B-006.XX của nhà xe Thành Đạt đi vào phần đường có cắm biển "Cấm đi ngược chiều".

Hành vi này của ông C.X.L. được camera hành trình của một xe khác quay lại và phản ánh ra qua đường dây nóng của Cục CSGT (Bộ Công an). Nhận được phản ánh, Cục CSGT chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị nhanh chóng xác minh, xử lý nghiêm.

Tại cơ quan công an, tài xế C.X.L thừa nhận hành vi vi phạm. Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị lập biên bản xử phạt hành chính đối với hành vi: “Điều khiển xe ô tô khách biển số 73B-006.XX đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều”, với mức xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe của ông L.

