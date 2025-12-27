Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cụ bà tử vong dưới chân cầu ở TP.HCM

  • Thứ bảy, 27/12/2025 20:43 (GMT+7)
  • 20:43 27/12/2025

Một người đàn ông chạy xe ôm công nghệ chở theo bà cụ 75 tuổi lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành thì bất ngờ va chạm với xe khách loại 29 chỗ đang lưu thông cùng chiều.

Ngày 27/12, Công an phường Xóm Chiếu (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Nguyễn Tất Thành, khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Cu ba tu vong TP.HCM anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, một người đàn ông chạy xe máy làm nghề xe ôm công nghệ chở theo bà cụ 75 tuổi lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành, hướng từ cầu Khánh Hội đi Khu chế xuất Tân Thuận. Khi vừa đến khu vực chân cầu Tân Thuận 2 (phường Xóm Chiếu), xe máy bất ngờ va chạm với xe khách loại 29 chỗ đang lưu thông cùng chiều.

Cú va quẹt khiến cả hai người trên xe máy ngã xuống đường, bà cụ tử vong tại chỗ, trong khi tài xế xe ôm may mắn không bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra đúng giờ cao điểm sáng, các phương tiện phải giảm tốc khi qua hiện trường khiến giao thông trên tuyến Nguyễn Tất Thành ùn ứ nghiêm trọng.

Nhận tin báo, Công an phường Xóm Chiếu đã phối hợp với Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đường Nguyễn Tất Thành dài hơn 2 km, chạy dọc bờ sông Sài Gòn, kết nối khu vực quận 4 và quận 7 cũ. Do hạ tầng nhỏ hẹp, mật độ phương tiện lớn, tuyến đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Mới đây UBND TP.HCM đã thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây dựng cầu mới thay thế cầu Tân Thuận 1 hiện hữu theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Thông tin việc gần 500 xe buýt nguy cơ ngừng chạy ở TP.HCM

Sở Công Thương TP.HCM yêu cầu doanh nghiệp báo cáo, xác minh thông tin gần 500 xe buýt có nguy cơ ngừng hoạt động do thiếu nguồn cung khí từ 1/1/2026.

06:43 26/12/2025

Xe tải cháy ngùn ngụt đi thẳng vào trụ sở PCCC ở TP.HCM

Nam tài xế điều khiển xe tải lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ cầu Rạch Chiếc đi ngã tư Thủ Đức thì chiếc xe bốc cháy.

18:46 22/12/2025

Nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TP.HCM

Nhóm người dựng lưới, kẻ ô trên mặt đường để chơi cầu lông, khiến nhiều xe máy phải giảm tốc, lách tránh khi lưu thông qua khu vực.

13:05 29/11/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://tienphong.vn/tphcm-tai-nan-giao-thong-nghiem-trong-duoi-chan-cau-mot-cu-gia-tu-vong-post1808220.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cụ bà tử vong TP.HCM TP.HCM Cụ bà tử vong Tai nạn TP.HCM Tai nạn giao thông Tài xế công nghệ Xe ôm công nghệ

    Đọc tiếp

    Cham dut du an Dai hoc Kinh Bac hinh anh

    Chấm dứt dự án Đại học Kinh Bắc

    5 phút trước 18:32 29/12/2025

    0

    Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn về việc chấm dứt hoạt động dự án Đại học Kinh Bắc tại phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn).

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý