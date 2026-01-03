Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt khẩn cấp đối tượng hành hung thiếu nữ tại quán cà phê

  • Thứ bảy, 3/1/2026 10:42 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP.HCM phát hiện một đoạn clip có nội dung về việc một cô gái bị hành hung; sự việc được cho xảy ra tại một quán cà phê trên đường Võ Văn Hát, phường Long Trường.

Ngay sau khi phát hiện thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Long Trường xác minh đưa Bùi Thanh Bình (sinh năm 1989; hiện ngụ tại phường Long Phước) về làm việc.

Bat khan cap anh 1

Đối tượng Bùi Thanh Bình.

Tại cơ quan Công an, Bùi Thanh Bình đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 14h ngày 1/1/2026, Bùi Thanh Bình đi cùng bạn đến quán cà phê trên đường đường Võ Văn Hát, phường Long Trường để uống nước.

Tại đây, Bình có xảy ra mâu thuẫn với chị Đ.T.N.K.C (sinh năm 2009, hiện ngụ tại phường Long Trường); Bình cầm ly uống nước đập vào đầu gây thương tích cho chị C.

​Ngày 2/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Thanh Bình về hành vi Gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://congan.com.vn/vu-an/bat-khan-cap-doi-tuong-hanh-hung-thieu-nu-tai-quan-ca-phe-o-phuong-long-truong_187613.html

Công an TP.HCM

Bắt khẩn cấp TP.HCM Đường Võ Văn Hát Bùi Thanh Bình Long Trường Bắt khẩn cấp Long Phước

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý