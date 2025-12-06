Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt khẩn cấp đối tượng chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt cho người dân

  • Thứ bảy, 6/12/2025 09:01 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Công an tỉnh Lâm Đồng bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phan Sơn, rút 500 triệu đồng tiền hỗ trợ lũ lụt cho người dân để trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Sáng 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phan Sơn (Lâm Đồng) về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Ức Kim Khoan.

Bat khan cap, doi tuong, chiem doat tien, ho tro lu lut anh 1

Cơ quan chức năng đọc quyết định bắt khẩn cấp đối với Ức Kim Khoan (bìa phải).

Quá trình điều tra xác định vào ngày 6/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã chuyển số tiền 550 triệu đồng vào tài khoản Quỹ Cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phan Sơn. Số tiền này để hỗ trợ người dân trên địa bàn khắc phục thiệt hại do mưa lũ và hỗ trợ lực lượng khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Đại Ninh.

Trong quá trình được Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phan Sơn giao nhiệm vụ phối hợp với kế toán rút số tiền trên để quản lý và chi trả cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, Ức Kim Khoan đã chiếm đoạt 500 triệu đồng. Cho tới khi cơ quan chức năng chuẩn bị triển khai để cứu trợ cho đồng bào, thì mới phát hiện vụ việc.

Chỉ sau 2 ngày rút tiền, Khoan khai đã sử dụng hết số tiền trên để trả nợ, đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình mà còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam thời gian tới trong 3 chương sách.

https://www.vietnamplus.vn/lam-dong-bat-khan-cap-doi-tuong-chiem-doat-tien-ho-tro-lu-lut-cho-dan-post1081349.vnp

Nguyễn Thanh/Vietnamplus

Bắt khẩn cấp đối tượng chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt Lâm Đồng Tiền mã hóa Bắt khẩn cấp đối tượng chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Boc tran chieu tro lua dao mua bao hiem oto hinh anh

Bóc trần chiêu trò lừa đảo mua bảo hiểm ôtô

5 giờ trước 06:16 6/12/2025

0

Với "vỏ bọc" là người làm dịch vụ bảo hiểm, đối tượng tiếp cận nhiều chủ xe, thuyết phục chuyển tiền mua bảo hiểm tự nguyện, nhưng sau đó "biến mất", để lại những hệ lụy nặng nề cả về kinh tế lẫn tâm lý cho các nạn nhân.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý