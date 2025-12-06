Thay tên đổi họ, tự biến thành người Lào để trốn truy nã

Để trốn lệnh truy nã, Đường Ngọc Như đã "thay đổi thân phận", đổi quốc tịch Lào, mang tên Thipphaphone, đồng thời cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ thành công đối tượng Đường Ngọc Như (SN 1983, quê quán xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh) bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM ra quyết định truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Cuối năm 2016, trong một lần đến nhà bạn chơi tại quận Phú Nhuận (cũ), TP.HCM, do thiếu tiền chi tiêu cá nhân, Như đã lấy trộm laptop của bạn rồi đem đi bán.

Đối tượng Đường Ngọc Như.

Sau đó, Đường Ngọc Như đã bị Công an quận Phú Nhuận bắt giữ, khởi tố về tội "Trộm cắp tài sản".

Lợi dụng chính sách khoan hồng của Nhà nước, khoảng đầu năm 2017, Đường Ngọc Như đã bỏ trốn khỏi địa phương sang Lào sinh sống.

Tại đây, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đường Ngọc Như đã "thay đổi thân phận", đổi quốc tịch Lào, đổi tên thành Thipphaphone, đồng thời cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè.

Tưởng rằng dưới "vỏ bọc" hoàn hảo kia sẽ giúp Ngọc chôn vùi quá khứ tội lỗi. Ngày 30/11/2025, ngay khi Đường Ngọc Như trở về quê nhà tại xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng triển khai các tổ trinh sát bắt giữ Đường Ngọc Như sau nhiều năm trốn nã tại đất khách quê người.

Đây là kết quả của quá trình dày công áp dụng các biện pháp nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát hình sự nhằm thu thập các manh mối, thông tin về đối tượng, thể hiện quyết tâm cao trong bắt giữ người phạm tội bị truy nã lẩn trốn.