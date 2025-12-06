Bắt và bàn giao đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho Hàn Quốc

Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an bàn giao một đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.

Theo hồ sơ truy nã, đối tượng Choi Joon Kyoung (SN 1988, quốc tịch Hàn Quốc) bị Tòa án Quận Jeju tuyên án 1 năm 8 tháng tù giam về tội lừa đảo và đã chấp hành xong bản án vào ngày 25/5/2025. Sau đó, đối tượng này tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Qua một trang web tìm kiếm việc làm, Choi Joon Kyoung đã sang Campuchia cùng đối tượng người Trung Quốc và Hàn Quốc lừa các nạn nhân người Hàn Quốc đến Việt Nam với lý do làm việc quản lý nhà trọ, nhưng thực chất nhằm để giao dịch đổi tiền, rửa tiền liên quan đến các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở Campuchia với các cá nhân người Hàn Quốc.

Cơ quan chức năng bàn giao đối tượng truy nã.

Đầu tháng 11/2025, sau khi nắm được thông tin Choi Joon Kyoung đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an phường Kinh Bắc, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Cục Đối ngoại Bộ Công an triển khai các biện pháp công tác nắm tình hình, theo dõi các hoạt động của đối tượng.

Đến ngày 3/12/2025, sau khi có đầy đủ thông tin, xác định được thời cơ phù hợp, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an phường Kinh Bắc tiến hành bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại phường Kinh Bắc.

Tại cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh, qua đấu tranh, đối tượng Choi Joon Kyoung đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tối 4/12, Công an tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất các thủ tục để bàn giao đối tượng Choi Joon Kyoung cho Cảnh sát Hàn Quốc để xử lý theo quy định.

Đây là đối tượng truy nã quốc tế thứ 4 mà Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, bắt giữ và bàn giao kể từ tháng 11/2025 đến nay. Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ, bàn giao cho phía Trung Quốc 3 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc bị Bộ Công an Trung Quốc truy nã lẩn trốn tại Việt Nam.