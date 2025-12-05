Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bắt đối tượng làm giả nhiều hợp đồng công chứng

  • Thứ sáu, 5/12/2025 22:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Công an xã Vĩnh Bình (Đồng Tháp) ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Phúc Bình (SN 1984, ngụ ấp Lợi An, xã Đồng Sơn) để điều tra, xử lý về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Trước đó, vào ngày 27/11, Công an xã Vĩnh Bình tiếp nhận tin báo của ông Bùi Phú Mỹ là người đại diện của Văn phòng Công chứng Phú Mỹ (tọa lạc khu phố Hưng Hòa, phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp) về việc phát hiện hợp đồng công chứng giả.

Lực lượng chức năng tống đạt quyết định đối với Nguyễn Phúc Bình. Ảnh: Anh Tín.

Ông Mỹ cho biết ngày 26/11, UBND xã Vĩnh Bình có liên hệ xác minh về một hợp đồng ủy quyền do công chứng viên của Văn phòng Công chứng Phú Mỹ chứng nhận ngày 25/11. Qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ và thông tin trên hệ thống công chứng, Văn phòng Công chứng xác định đây là hợp đồng giả.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã Vĩnh Bình tiến hành xác minh và mời làm việc các đối tượng liên quan, trong đó có Nguyễn Phúc Bình. Qua làm việc, Nguyễn Phúc Bình đã thừa nhận hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Thu giữ hàng chục con dấu tại nơi ở của Bình. Ảnh: Anh Tín.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của Bình, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 106 bộ hồ sơ liên quan hợp đồng ủy quyền, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phân chia di sản, cùng 1 máy laptop, 1 máy in, 1 máy hủy tài liệu, 33 con dấu các loại và nhiều tang vật có liên quan.

Nguyễn Nhân/Công an TP.HCM

