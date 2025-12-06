Bóc trần chiêu trò lừa đảo mua bảo hiểm ôtô

Với "vỏ bọc" là người làm dịch vụ bảo hiểm, đối tượng tiếp cận nhiều chủ xe, thuyết phục chuyển tiền mua bảo hiểm tự nguyện, nhưng sau đó "biến mất", để lại những hệ lụy nặng nề cả về kinh tế lẫn tâm lý cho các nạn nhân.

Mới đây, Công an phường Vũ Phúc (tỉnh Hưng Yên) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Dũng (sinh năm 1992, trú tại Tổ dân phố số 10, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bẫy lừa "ưu đãi"

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường phát hiện Nguyễn Anh Dũng thường xuyên xuất hiện ở khu vực phường Vũ Phúc với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Dũng đã dùng thủ đoạn tiếp cận các chủ ôtô và mời mua bảo hiểm tự nguyện cho xe cá nhân. Khi chủ xe chuyển tiền để mua bảo hiểm, Dũng chiếm đoạt số tiền này sử dụng vào mục đích cá nhân, không thực hiện việc mua bảo hiểm như thỏa thuận.

Bằng cách thức này, đối tượng đã lừa đảo 3 công dân trên địa bàn phường Vũ Phúc với tổng số tiền gần 48 triệu đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/11/2025, Công an phường Vũ Phúc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Anh Dũng theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Anh Dũng.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, đây là thủ đoạn thường thấy của các đối tượng lừa đảo. Thông thường, các đối tượng sẽ chủ động tìm đến các chủ ôtô, tự giới thiệu có thể hỗ trợ mua các gói bảo hiểm tự nguyện với mức giá "ưu đãi", thủ tục nhanh gọn, không cần đến trực tiếp doanh nghiệp bảo hiểm.

Đánh vào tâm lý ngại đi lại, thiếu am hiểu sâu về các loại hình bảo hiểm, nhiều chủ xe đã tin tưởng chuyển tiền cho đối tượng mà không yêu cầu hợp đồng, hóa đơn hay xác nhận từ công ty bảo hiểm. Chỉ đến khi có nhu cầu tra cứu thông tin bảo hiểm hoặc khi xảy ra va chạm giao thông, các nạn nhân mới "ngã ngửa" vì không hề tồn tại bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào đứng tên mình.

Điều đáng nói, các nạn nhân đều là những người có công việc ổn định, hiểu biết pháp luật ở mức nhất định, song vẫn rơi vào "bẫy" của đối tượng do quá tin vào lời tư vấn và sự mập mờ giữa khái niệm bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện.

Dưới góc nhìn pháp lý, các chuyên gia nhận định đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được thực hiện bằng thủ đoạn gian dối, có sự chuẩn bị kịch bản chặt chẽ: từ việc tạo dựng vỏ bọc nghề nghiệp, thu thập thông tin chủ xe, cho đến cách thức giao dịch, dẫn dụ chuyển tiền.

"Mảnh đất màu mỡ"

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh số lượng ô tô cá nhân gia tăng nhanh chóng, nhu cầu mua bảo hiểm tự nguyện để bảo vệ tài sản cũng tăng theo. Đây chính là "mảnh đất màu mỡ" để các đối tượng xấu lợi dụng.

Nhiều người dân hiện nay vẫn còn nhầm lẫn giữa bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự và các loại bảo hiểm tự nguyện như bảo hiểm thân vỏ, bảo hiểm toàn diện. Lợi dụng sự thiếu thông tin này, các đối tượng lừa đảo dễ dàng "vẽ" ra những gói bảo hiểm hấp dẫn, kèm theo lời hứa hẹn bồi thường cao, thủ tục nhanh, không rườm rà.

Một cán bộ điều tra cho biết: "Điểm chung của các vụ việc là các nạn nhân đều chuyển tiền cho cá nhân, không thông qua tài khoản của doanh nghiệp bảo hiểm. Hợp đồng nếu có cũng chỉ là giấy tờ do đối tượng tự soạn, không có giá trị pháp lý. Khi xảy ra sự cố, người dân vừa mất tiền, vừa không có bảo hiểm để được bồi thường".

Hệ lụy từ những vụ lừa đảo kiểu này không chỉ dừng lại ở thiệt hại về kinh tế. Nhiều nạn nhân rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng, mất niềm tin khi tham gia các dịch vụ tài chính - bảo hiểm chính thống. Nguy hiểm hơn, khi không có bảo hiểm hợp pháp mà vẫn lưu thông trên đường, người điều khiển phương tiện có thể đối mặt với rủi ro pháp lý nếu xảy ra tai nạn, đặc biệt là các vụ việc gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, cơ quan công an cảnh báo, khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng khi mua bảo hiểm ôtô. Người dân chỉ nên giao dịch trực tiếp với các doanh nghiệp bảo hiểm có uy tín, văn phòng đại diện rõ ràng, nhân viên được cấp thẻ và có giấy giới thiệu hợp pháp. Tuyệt đối không chuyển tiền cho các cá nhân không chứng minh được tư cách pháp lý. Mọi hợp đồng bảo hiểm cần được kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp, điều khoản bồi thường, thời hạn hiệu lực và phải có hóa đơn, chứng từ tài chính hợp lệ.

Bên cạnh đó, khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo như: chào mời bảo hiểm giá rẻ bất thường, yêu cầu chuyển tiền gấp, né tránh việc cung cấp hợp đồng chính thức, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xác minh, ngăn chặn.