Thẩm phán TAND TP.HCM thông tin hiệu trưởng Trường Mastco trốn truy nã

Tại phiên tòa, thẩm phán Ngô Ngọc Thắng cho biết ông Phạm Văn Hoàng, Hiệu trưởng Trường Mastco, đã bỏ trốn, bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM truy nã, khi nào bắt được ông Hoàng sẽ xét xử.

Ngày 5/12, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Phát triển nhân lực và Thương mại Mastco (Công ty Mastco), Trường Mastco trong việc cấp thẻ an tòa lao động, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, chứng chỉ sơ cấp nghề khống cho nhiều cá nhân trên cả nước.

Tại phiên tòa, Thẩm phán TAND TP.HCM Ngô Ngọc Thắng, Chủ tọa phiên tòa, cho biết hiện HĐXX xét xử 12 bị cáo, cùng tội danh "Giả mạo trong công tác". Riêng ông Phạm Văn Hoàng (Tổng giám đốc, Hiệu trưởng Trường Mastco) hiện trốn truy nã, khi bắt được ông Hoàng sẽ xét xử sau.

Thẩm phán TAND TP.HCM Ngô Ngọc Thắng, Chủ tọa phiên tòa vụ sai phạm xảy ra tại Mastco.

Đến gần cuối giờ chiều nay, đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án. Theo đó, Viện Kiểm sát bảo lưu quan điểm truy tố, khẳng định cả 12 bị cáo trong vụ án đã phạm tội, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo từ 7 năm đến 18 năm tù, cùng tội danh "Giả mạo trong công tác".

Cáo trạng mà Viện Kiểm sát bảo lưu cho rằng, tháng 3/2017, Phạm Văn Hoàng thành lập Công ty Mastco, đứng tên đại diện theo pháp luật và Tổng giám đốc. Công ty được hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và cấp thẻ an toàn lao động, theo giấy chứng nhận đủ điều kiện của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (cũ).

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 5/12.

Ngày 21/9/2020, Công ty Mastco lập Chi nhánh Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Mastco - chi nhánh Công ty Mastco (Trường Mastco) hoạt động tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng), ông Phạm Văn Hoàng là Hiệu trưởng Trường Mastco.

Từ tháng 1/2019 đến tháng 5/2022, lợi dụng việc Công ty Mastco, Trường Mastco được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho hoạt động đào tạo, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động, được liên kết đào tạo giáo dục nghề nghiệp, Phạm Văn Hoàng cùng đồng phạm đã tổ chức đường dây cấp bán thẻ, chứng chỉ khống (không qua đào tạo) cho nhiều cá nhân trên phạm vi cả nước.

Phạm Văn Hoàng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đưa ra quy trình cấp bán thẻ, chứng chỉ khống, mức giá cấp bán và hoa hồng cho nhân viên sale, cộng tác viên. Thông qua việc chỉ đạo, điều hành và các group, Phạm Văn Hoàng phân công chặt chẽ vai trò, nhiệm vụ cho từng đồng phạm là nhân viên của Công ty Mastco.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 5/12.

Phạm Văn Hoàng đã ký cấp 9.994 thẻ an toàn lao động, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động (vừa đào tạo thật; vừa cấp bán khống) và 8.384 chứng chỉ sơ cấp nghề khống, cho nhiều cá nhân trên cả nước, thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

Các bị cáo: Nguyễn Ngọc Thanh Tâm, Lê Thị Phương Khánh, Lê Thị Cẩm Thu, Trần Thùy Trang, Nguyễn Thị Thanh Tuyển (nhân viên Công ty Mastco) giữ vai trò giúp sức tích cực trong việc thực hiện tội phạm, phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả là 95 thẻ, giấy chứng nhận, chứng chỉ nghề bị thu giữ thời điểm công an kiểm tra trụ sở công ty, trong đó có 94 thẻ, giấy chứng nhận, chứng chỉ nghề khống và 1 thẻ chưa hoàn chỉnh).

Các bị cáo phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm giúp sức đối với số thẻ chứng chỉ khống mà bản thân trực tiếp liên hệ là: Trần Thăng Kỳ 180 chứng chỉ khống và 15 thẻ; Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Tấn Vĩnh Lộc 15 thẻ, giấy chứng nhận khống; Ngô Thị Minh 50 chứng chỉ khống; Bùi Thị Thanh Nam 61 chứng chỉ khống; Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 26 thẻ khống và Nguyễn Văn Đa 7 chứng chỉ khống.