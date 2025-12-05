CSGT đường thủy Hà Nội xử lý nghiêm tàu thuyền vi phạm trên sông

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục CSGT, Đội CSGT đường thủy Hà Nội đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT).

Hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm luôn được triển khai đồng bộ và duy trì liên tục, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, ATGT đường thủy trên địa bàn Thủ đô.

Trong đợt cao điểm này, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về ATGT đường thủy. Trong đó, lỗi vi phạm chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm phần lớn và đã được xử phạt nghiêm minh, yêu cầu hạ tải ngay lập tức mới cho phương tiện tiếp tục di chuyển.

Đội CSGT đường thủy số 2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trên địa bàn, tập trung vào những hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông đường thủy. Hoạt động này thể hiện sự quyết tâm của lực lượng CSGT trong việc siết chặt kỷ cương, chấn chỉnh hoạt động vận tải hàng hóa, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp vận tải.

CSGT lập biên bản phương tiện vi phạm. Ảnh: CAHN.

Theo kế hoạch, tổ công tác tập trung kiểm tra 4 nhóm hành vi: vi phạm nồng độ cồn; đăng ký, đăng kiểm phương tiện; chở quá vạch dấu mớn nước an toàn; giấy tờ, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và người điều khiển. Đây là những hành vi trực tiếp đe dọa an toàn của phương tiện, thuyền viên và người dân sinh sống ven sông.

Khoảng 10h ngày 4/12, tại khu vực thuộc địa phận xã Vĩnh Thanh, Tổ công tác phát hiện tầu vận tải mang số hiệu VP-29XX chở vật liệu xây dựng (cát) có dấu hiệu vi phạm nên đã tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện chở hàng vượt quá vạch dấu mớn nước an toàn. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm đối với người điều khiển là anh N (SN1986, quê Phú Thọ), đồng thời tạm giữ chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng để xử lý theo quy định pháp luật.

"Qua kiểm tra của lực lượng CSGT thì tàu của tôi đang quá tải, nguyên nhân do là tàu vừa hút cát xong vẫn còn nhiều nước, nên có quá tải chút. Khi chúng tôi hút hết nước, sẽ trở về đúng vạch đăng kiểm và không quá tải nữa. Qua đây, tôi cũng rút kinh nghiệm lần sau sẽ cho tàu về đúng tải mới lư thông", anh N chia sẻ.

Ngoài việc lập biên bản, phương tiện được yêu cầu di chuyển về bến gần đó để chủ phương tiện thực hiện việc hạ tải, đảm bảo đúng mức an toàn theo quy định pháp luật. Toàn bộ quá trình làm việc được lực lượng chức năng ghi hình bằng camera chuyên dụng để làm căn cứ xác định hành vi vi phạm và củng cố hồ sơ xử lý.

Cũng trong sáng 4/12, một tổ công tác khác làm nhiệm vụ trên tuyến sông Đuống đã phát hiện và xử lý một trường hợp vi phạm quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện. Đây là những lỗi phổ biến nhưng tiềm ẩn nguy hiểm, có thể dẫn đến sự cố nghiêm trọng nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Trung tá Trần Văn Công, Phó đội trưởng Đội CSGT đường thủy số 2, cho biết lực lượng tuần tra luôn duy trì trạng thái sẵn sàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xử lý nghiêm các vi phạm nhưng đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn để các chủ phương tiện hiểu rõ nghĩa vụ và hậu quả của hành vi vi phạm. Các doanh nghiệp vận tải, chủ bến bãi và thuyền trưởng cũng được yêu cầu ký cam kết chấp hành đúng quy định pháp luật, góp phần xây dựng môi trường giao thông đường thủy an toàn, trật tự.